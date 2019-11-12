Алимханулы вошел в ТОП-15 рейтинга WBC после победы нокаутом в бою за два титула
Казахстанский
Казахстанский
В минувшие выходные на арене Chukchansi Park во Фресно (штат Калифорния, США) Алимханулы встречался с канадцем Альбертом Онолуносе (24−3−1, 8 КО). Их поединок был рассчитан на десять раундов, но завершился в шестом, когда казахстанец нокаутировал соперника. Видео можно посмотреть здесь.
Этот успех позволил Алимханулы войти в рейтинг WBC и расположиться на 15-м месте.
Благодаря победе казахстанец защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global в среднем весе и одержал свою восьмую победу (четыре нокаутом) в восьми боях. Онолуносе же потерпел третье поражение в карьере при 24 победах и одной ничьей.
Объявлен гонорар Алимханулы за победу нокаутом в бою за титулы от WBC и WBO.
Добавим, что еще два казахстанских боксера также поднялись в рейтинге WBC своего дивизиона. Так, во втором среднем весе Али Ахмедов поднялся с 15-й строчки на 14-ю, а Батыр Джукембаев, выступающий в первом полусреднем весе, переместился на 12-е место.