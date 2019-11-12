Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Спартак
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Аризона Койотс
Б
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Оттава Сенаторз
82
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Салават Юлаев
Все события
Фоторепортажи
8Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
10ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы
10:05 (мск), источник: Vesti.kz

Алимханулы вошел в ТОП-15 рейтинга WBC после победы нокаутом в бою за два титула

Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) вошел в ТОП-15 рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC) после победы нокаутом в титульном бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: AP 2019

В минувшие выходные на арене Chukchansi Park во Фресно (штат Калифорния, США) Алимханулы встречался с канадцем Альбертом Онолуносе (24−3−1, 8 КО). Их поединок был рассчитан на десять раундов, но завершился в шестом, когда казахстанец нокаутировал соперника. Видео можно посмотреть здесь.

Этот успех позволил Алимханулы войти в рейтинг WBC и расположиться на 15-м месте.

Благодаря победе казахстанец защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global в среднем весе и одержал свою восьмую победу (четыре нокаутом) в восьми боях. Онолуносе же потерпел третье поражение в карьере при 24 победах и одной ничьей.

Объявлен гонорар Алимханулы за победу нокаутом в бою за титулы от WBC и WBO.

Добавим, что еще два казахстанских боксера также поднялись в рейтинге WBC своего дивизиона. Так, во втором среднем весе Али Ахмедов поднялся с 15-й строчки на 14-ю, а Батыр Джукембаев, выступающий в первом полусреднем весе, переместился на 12-е место.

Видео танцующей на кухне красотки-боксерши стало вирусным
Сборная России никогда не побеждала лидера рейтинга ФИФА
Кузнецов реанимировал «Вашингтон», но не дотащил его до победы
Новая показательная Медведевой — ответ Загитовой? Все в восторге
Сборная России была не безнадежна в матче с Канадой в Суперсерии
Две московские команды претендуют на футболиста сборной России
«Ювентус» не накажет Роналду за поведение в матче с «Миланом»
Главная распродажа года: что купить на Aliexpress сегодня
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь