Ломаченко отдал отцу половину гонорара за дебютный бой в Великобритании

Источник: AP 2019

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко заработал внушительную сумму за последний бой, который провел 31 августа на O2 Arena в Лондоне против британца Люка Кэмпбелла. Как сообщает портал «Чемпион», гонорар украинца за этот поединок составил три миллиона фунтов стерлингов (3,8 миллиона долларов).

Это был дебютный бой Ломаченко в Великобритании. Соответственно, украинский боксер впервые в карьере получил гонорар в фунтах стерлингов. Правда, значительная часть этой суммы ушла на уплату налогов. Также Василий отдал часть гонорара в качестве комиссии своей промоутерской компании Tоp Rank и менеджеру Эгису Климасу.

В итоге на руки Ломаченко получил около двух миллионов долларов. Половину этой суммы боксер отдал своему отцу и тренеру Анатолию Ломаченко.

Ранее СМИ подсчитали, сколько Ломаченко заработал после перехода в профи. За шесть лет украинец пополнил кошелек на сумму около 15 миллионов долларов.