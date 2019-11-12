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12:24 (мск), источник: Vesti.kz

Ломаченко отдал отцу половину гонорара за дебютный бой в Великобритании

Украинец стал обладателем трех титулов.

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Источник: AP 2019

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко заработал внушительную сумму за последний бой, который провел 31 августа на O2 Arena в Лондоне против британца Люка Кэмпбелла. Как сообщает портал «Чемпион», гонорар украинца за этот поединок составил три миллиона фунтов стерлингов (3,8 миллиона долларов).

Это был дебютный бой Ломаченко в Великобритании. Соответственно, украинский боксер впервые в карьере получил гонорар в фунтах стерлингов. Правда, значительная часть этой суммы ушла на уплату налогов. Также Василий отдал часть гонорара в качестве комиссии своей промоутерской компании Tоp Rank и менеджеру Эгису Климасу.

В итоге на руки Ломаченко получил около двух миллионов долларов. Половину этой суммы боксер отдал своему отцу и тренеру Анатолию Ломаченко.

Ранее СМИ подсчитали, сколько Ломаченко заработал после перехода в профи. За шесть лет украинец пополнил кошелек на сумму около 15 миллионов долларов.

Напомним, Ломаченко победил Кэмпбелла единогласным решением судей. Таким образом, украинец защитил свои титулы WBA (Super) и WBO в легком весе и прибавил к ним вакантный пояс WBC.

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