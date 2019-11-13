Стала известна дата возвращения Каната Ислама после травмы
Казахстанский боксер среднего веса Канат Ислам (27−0, 21 КО) планирует начать тренировочный лагерь в декабре этого года. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.
Казахстанский боксер среднего веса Канат Ислам (27−0, 21 КО) планирует начать тренировочный лагерь в декабре этого года. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.
В последнем бою за титул WBO International, который прошел 26 октября в Алматы, казахстанец единогласным решением судей победил намибийца Уолтера Каутондокву (18−2, 17 КО). Видеообзор поединка доступен здесь. Позднее стало известно, что четыре раунда из десяти Ислам провел со сломанной рукой.
После боя Каутондоква выразил свое несогласие с решением судей, а его менеджер Нестор Тобиас потребовал реванш от Ислама. Между тем, в США победу казахстанца назвали несправедливой, а в WBO посчитали, что Ислам взял верх на намибийцем с большим трудом.
Отметим, что перед этим боем Ислам прекратил сотрудничество с лучшим менеджером 2017 года по версии The Ring Эгисом Климасом. Они работали вместе с начала февраля 2018 года. Под руководством Климаса Ислам планировал выйти на ринг 23 июня этого же года в