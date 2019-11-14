Турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева в Минске набирает популярность

«Сегодня я провела первый бой против спортсменки из России, которую победила. Турнир с каждым годом набирает все большую популярность. В этом году к нам приехали атлеты не только из Европы, но и Азии, такого никогда не было. Это огромный плюс для нас, что мы на домашнем турнире можем посоревноваться с боксерами из других стран и попробовать свои силы», — сказала Алла Яршевич.

Она отметила, что на состязаниях во Дворце спорта помогает поддержка мужа, дочери, тренеров и товарищей по команде. После турнира в Минске спортсменку ждет отпуск, а после начнется подготовка к турнирам олимпийской квалификации.



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Международные соревнования по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева стартовали 12 ноября и завершатся 16 ноября. В них принимают участие атлеты из Англии, Армении, Беларуси, Ганы, Греции, Израиля, Индии, Испании, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Таиланда, Украины, Франции и Шотландии.