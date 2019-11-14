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11:34 (мск), источник: Vesti.kz

Головкину посоветовали не зацикливаться на трилогии с «Канело»

GGG предстоит защита титула.

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Источник: AFP 2019

Известный американский спортивный аналитик и комментатор Макс Келлерман высказался по поводу потенциального третьего боя между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО).

Соперники дважды дрались в Лас-Вегасе. Первый поединок завершился вничью (сентябрь 2017 года), а второй — минимальной победой мексиканца (сентябрь 2018 года). От третьего боя Альварес отказывается, считает, что доказывать ему больше нечего, и не желает, чтобы Головкин на нем вновь заработал.

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«Я считаю, что Головкин выиграл первый бой у “Канело”, но судьи дали ничью. Во втором бою он проиграл, и судьи согласились, — цитирует Келлермана Boxingnews24.com. — Головкин по-прежнему отличный боец, хоть и понемногу стареет и сдает. Но он до сих пор дарит невероятные и яркие бои. Мое мнение? Ему не стоит зацикливаться, ждать третьего боя с Альваресом. А вдруг третий бой так никогда и не состоится? В дивизионе есть и другие яркие оппоненты. Надеюсь, его команда и он готовы к противостояниям с ними».

Ранее инсайдер Лэнс Пагмайер из The Athletic сообщил о том, что в мае 2020 года точно не состоится третий бой Головкина с «Канело». Намного больше шансов, что он пройдет в сентябре, предположительно в штате Техас, возможно в Сан-Антонио.


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В августе мексиканец потерял титул IBF без боя. Вакантный пояс в октябре достался Головкину — тот одержал победу над украинцем Сергеем Деревянченко (13−2, 10 КО). Теперь казахстанцу предстоит обязательная защита, предположительно против поляка Камила Шереметы (21−0, 5 КО).

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