Головкину посоветовали не зацикливаться на трилогии с «Канело»
GGG предстоит защита титула.
GGG предстоит защита титула.
Известный американский спортивный аналитик и комментатор Макс Келлерман высказался по поводу потенциального третьего боя между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО).
Соперники дважды дрались в
«Я считаю, что Головкин выиграл первый бой у “Канело”, но судьи дали ничью. Во втором бою он проиграл, и судьи согласились, — цитирует Келлермана Boxingnews24.com. — Головкин
Ранее инсайдер Лэнс Пагмайер из The Athletic сообщил о том, что в мае 2020 года точно не состоится третий бой Головкина с «Канело». Намного больше шансов, что он пройдет в сентябре, предположительно в штате Техас, возможно в
В августе мексиканец потерял титул IBF без боя. Вакантный пояс в октябре достался Головкину — тот одержал победу над украинцем Сергеем Деревянченко (13−2, 10 КО). Теперь казахстанцу предстоит обязательная защита, предположительно против поляка Камила Шереметы (21−0, 5 КО).