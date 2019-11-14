Потерял деньги, или почему DAZN отчаянно нуждается в трилогии «Канело» — Головкин

Источник: AFP 2019

Журналист FightNights.com Райан О’Хара в своей статье поразмышлял на тему того, почему сриминговому сервису DAZN необходимо устроить третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО).

Сам «Канело» отказывается от трилогии, объясняя свою позицию тем, что доказывать ему больше нечего, и не желает, чтобы Головкин на нем вновь заработал. Вместо этого мексиканец покорил четвертый дивизион, а казахстанец вернул себе чемпионские титулы.

Читайте также Головкину предложили прибыльный вариант для защиты титула чемпиона мира

Ожидается, что боксеры вновь встретятся в сентябре 2020 года. Предыдущие поединки также проходили в сентябре: в 2017 году зафиксирована ничья, годом позже победил мексиканца.

«Сейчас самое время для организации трилогии Головкин против «Канело»

Бой «Канело» — Ковалев, хоть и был увлекательным, но провалился по кассовым сборам, сгенерировав лишь 8,17 миллиона долларов и продав около десяти тысяч билетов. Это не совсем плохие цифры для среднестатистического чемпиона мира, но если учесть, что DAZN подписал с Альваресом пятилетний контракт на 11 боев за 365 миллионов долларов, это уже другая история.

DAZN, несомненно, потерял деньги на этом поединке. Независимо от того, насколько популярен боксер, этот рынок контролируют болельщики. Даже у Флойда Мейвезера-младшего бывали плохие продажи PPV. В 2015 году его поединок с Андре Берто, в котором он защищал титул чемпиона мира в полусреднем весе, собрал 550 тысяч подписок, что было эквивалентом кассовой бомбы — по крайней мере по стандартам Флойда.



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

Когда Джон Скиппер был нанят DAZN на пост исполнительного председателя, его привели туда по одной единственной причине — сделать третий бой «Канело» — Головкин. Но Скирпер потерпел неудачу. Он уступил Альваресу, не имея за собой последнего слова о его соперниках. «Канело» же сделал полную противоположность тому, чего хотела сеть, что положило конец всякой надежде на трилогию в сентябре, которая привела бы к дополнительному наплыву подписчиков на стриминговый сервис.

С тех пор DAZN пришлось искать альтернативные меры для повышения доходов. Они уже подняли цены на месячные и годовые подписки. Бой «Канело» — Ковалев также был креативным способом заполучить больше подписчиков, но он потерпел неудачу по разным причинам.

Прежде всего, поклонники бокса хотели увидеть третий бой Альвареса с Головкиным. Первые два поединка завершились неубедительными результатами. Фанаты разборчивы. Проведите несколько минут в социальных сетях, и вы это поймете.

Читайте также Ковалев выписан из больницы после поражения нокаутом от «Канело»

Во вторых, фанаты не глупы. Это не был тот же Ковалев, который нокаутировал всех в полутяжелом весе в промежутке с 2013 до начала 2016 года. Это была потерявшая товарный вид версия «Крашера».

Как только DAZN получили первые признаки того, что противостояние «Канело» и Ковалева окажется не таким большим, как мы когда-то считали, им пришлось придумать очередную идею для повышения количества подписчиков — задержать главное событие на час и 35 минут. Это было результатом соглашения, заключенного между DAZN и UFC (ESPN+), чтобы гарантировать, что их мэйнивенты не будут накладываться друг на друга. Это было сделано не из взаимного уважения, а из-за потенциальной возможности привлечь больше людей к подписке.

В результате такое решение вызвало резко негативную реакцию, и зрители в MGM Grand, наряду с теми, кто смотрел вечер бокса на своих устройствах, кипели от гнева, когда их угощали блестящим зрелищем, включающим в себя двух чемпионов, дремлющих в своих раздевалках.

DAZN отчаянно нуждается в деньгах, и даже если третий бой Головкин — «Канело» состоится в сентябре и будет иметь финансовый успех, по контракту у Альвареса все еще останется около шести боев.