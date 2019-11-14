Потерял деньги, или почему DAZN отчаянно нуждается в трилогии «Канело» — Головкин
Мексиканец покорил четвертый дивизион, а GGG вернул себе титулы.
Мексиканец покорил четвертый дивизион, а GGG вернул себе титулы.
Журналист FightNights.com Райан О’Хара в своей статье поразмышлял на тему того, почему сриминговому сервису DAZN необходимо устроить третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО).
Сам «Канело» отказывается от трилогии, объясняя свою позицию тем, что доказывать ему больше нечего, и не желает, чтобы Головкин на нем вновь заработал. Вместо этого мексиканец покорил четвертый дивизион, а казахстанец вернул себе чемпионские титулы.
Ожидается, что боксеры вновь встретятся в сентябре 2020 года. Предыдущие поединки также проходили в сентябре: в 2017 году зафиксирована ничья, годом позже победил мексиканца.
Бой «Канело» — Ковалев, хоть и был увлекательным, но провалился по кассовым сборам, сгенерировав лишь 8,17 миллиона долларов и продав около десяти тысяч билетов. Это не совсем плохие цифры для среднестатистического чемпиона мира, но если учесть, что DAZN подписал с Альваресом пятилетний контракт на 11 боев за 365 миллионов долларов, это уже другая история.
DAZN, несомненно, потерял деньги на этом поединке. Независимо от того, насколько популярен боксер, этот рынок контролируют болельщики. Даже у Флойда
Когда Джон Скиппер был нанят DAZN на пост исполнительного председателя, его привели туда по одной единственной причине — сделать третий бой «Канело» — Головкин. Но Скирпер потерпел неудачу. Он уступил Альваресу, не имея за собой последнего слова о его соперниках. «Канело» же сделал полную противоположность тому, чего хотела сеть, что положило конец всякой надежде на трилогию в сентябре, которая привела бы к дополнительному наплыву подписчиков на стриминговый сервис.
С тех пор DAZN пришлось искать альтернативные меры для повышения доходов. Они уже подняли цены на месячные и годовые подписки. Бой «Канело» — Ковалев также был креативным способом заполучить больше подписчиков, но он потерпел неудачу по разным причинам.
Прежде всего, поклонники бокса хотели увидеть третий бой Альвареса с Головкиным. Первые два поединка завершились неубедительными результатами. Фанаты разборчивы. Проведите несколько минут в социальных сетях, и вы это поймете.
Во вторых, фанаты не глупы. Это не был тот же Ковалев, который нокаутировал всех в полутяжелом весе в промежутке с 2013 до начала 2016 года. Это была потерявшая товарный вид версия «Крашера».
Как только DAZN получили первые признаки того, что противостояние «Канело» и Ковалева окажется не таким большим, как мы
В результате такое решение вызвало резко негативную реакцию, и зрители в MGM Grand, наряду с теми, кто смотрел вечер бокса на своих устройствах, кипели от гнева, когда их угощали блестящим зрелищем, включающим в себя двух чемпионов, дремлющих в своих раздевалках.
DAZN отчаянно нуждается в деньгах, и даже если третий бой Головкин — «Канело» состоится в сентябре и будет иметь финансовый успех, по контракту у Альвареса все еще останется около шести боев.
Их первый поединок завершился спорной ничьей и сгенерировал 1,3 миллиона PPV, тогда как второй, итогом которого стала победа «Канело» решением большинства судей, привлек 1,1 миллиона подписчиков. DAZN нужен третий бой, но даже если он покажет хороший результат, в будущем сервису, возможно, все равно придется задуматься о повышении цен и системе