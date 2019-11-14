В белорусском боксе назрели перемены

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минске собрались ведущие сборные. В списке участников — спортсмены из Украины, России, Англии, Франции и даже Таиланда и Индии. Многие команды привезли бойцов, отобранных для участия в скорой олимпийской квалификации. Белорусский же состав назвать оптимальным сложно. Так, в нем не оказалось братьев Долголевцов. И Михаил, и Евгений приняли решение продолжить карьеру на профессиональном ринге. Отсутствует в заявке и победитель II Европейских игр Дмитрий Асанов. Ему дали возможность перевести дух и восстановиться. Остальные, по словам главного тренера Валерия Корнилова, на ринге и настроены на жесткий бой. Правда, сам Корнилов у руля команды работает последние дни. Меньше чем за год до Олимпиады в белорусском боксе взяли курс на серьезное обновление.

Уже долгое время в руководстве Белорусской федерации бокса сплошные «исполняющие обязанности». Генерального секретаря нет вовсе. Роль председателя фактически возложена на заместителя министра спорта и туризма Александра Бараулю. Решили расстаться и с Валерием Корниловым. Исполнительный директор федерации Денис Сабалевский о переменах говорит осторожно. Но в итоге констатирует: они назрели, и давно.

Я нисколько не умаляю заслуги нынешнего главного тренера сборной Валерия Корнилова как специалиста. Но некоторые его подходы в работе вызывали серьезные проблемы в отношениях с тренерами и спортсменами национальной команды. В первую очередь с лидерами. Далеко не все смогли сработаться с Валерием Ивановичем. При этом статистика показала, что спортсмены, которые работали с личными тренерами, добились более высоких результатов. В сборной возникла психологическая напряженность, которая совершенно недопустима перед Олимпиадой. Сейчас не лучшее время менять тренера, но в этой ситуации других вариантов не было. Денис Сабалевский исполнительный директор федерации бокса

Прежде чем называть имя возможного преемника, Сабалевский предлагает дождаться согласования кандидатуры в Министерстве спорта и туризма. Но подтверждает: нынешнему главному тренеру осталось доработать до окончания контракта. С первого января его заменит нынешний старший тренер по развитию Александр Ермашевич. Правда, опять в роли и.о. Для Корнилова же новость о скором окончании работы стала полнейшей неожиданностью.

Я просто в недоумении. У нашей сборной в нынешнем году 15 медалей. На II Европейских играх — золото и серебро. Четыре награды на чемпионате Европы среди юношей. Мое дело как тренера — давать результат, и он есть. В 2010 году, когда я первый раз возглавил сборную, мне дали состав спортсменов, которые должны были готовиться к Олимпиаде в Лондоне. В 2018‑м, вернувшись, я принял практически ту же самую команду: Костромин, Корнеев, Долголевцы, Сафарьянц, Бондаренко… За три года появились новые ребята, которые в силу молодости пока находятся на пути становления: Алферов, Родионов, братья Алиевы… Но, похоже, результаты устроили не всех. Сергей Корнилов главный тренер сборной Беларуси по боксу



Корнилов напоминает, что модель подготовки команды в олимпийском сезоне уже составлена и утверждена, а потому его преемник гарантированно попадет в очень сложную ситуацию. У без пяти минут главного тренера сборной Александра Ермашевича свой взгляд на перспективы команды и белорусского бокса. И они выглядят более оптимистично.

Наши лидеры никуда не делись. Долголевцы ушли в профессионалы, но при этом нынешние правила AIBA позволяют участвовать в Олимпиаде боксерам, которые провели менее 15 боев на профессиональном ринге. Мы с ребятами общались: и Евгений, и Михаил будут готовиться к Токио. Причем с основной командой, лишь перед боями на профессиональном ринге переходя на самоподготовку. Дмитрий Асанов, Владислав Смягликов, Виталий Бондаренко в строю. Моя же главная задача — создать в сборной хороший психологический климат, сплотить ребят. Это главное, чего не хватает команде. Тем более что новый регламент отбора, по которому на квалификационном турнире нужно попасть в топ‑8, оставляет нам реальный шанс попасть на Игры. Сергей Корнилов главный тренер сборной Беларуси по боксу

К середине декабря в Белорусской федерации бокса обещают провести и отчетно‑выборную конференцию, которая позволит определиться с вакантной должностью председателя и сформировать новый руководящий аппарат. При этом Денис Сабалевский подчеркивает: о революции на ринге говорить не стоит.

Не один год звучали заявления о том, что нужно омолаживать сборную. Увы, реальных шагов в этом направлении не было: три олимпийских цикла прошло, а в команде одни и те же люди. Сейчас мы серьезно занялись этим вопросом. Белорусскому боксу давно пора двигаться вперед. «В сборной возникла психологическая напряженность, которая совершенно недопустима перед Олимпиадой. Сейчас не лучшее время менять тренера, но в этой ситуации других вариантов не было. Денис Сабалевский исполнительный директор федерации

КСТАТИ



С новым главным тренером на Олимпиаду в Токио поедет и сборная Беларуси по вольной борьбе. Накануне эту должность занял в недавнем прошлом капитан национальной команды Иван Янковский. Еще в прошлом году 32‑летний спортсмен добавил к своей коллекции наград серебро чемпионата мира. Теперь же ему предстоит завершить спортивную карьеру и сосредоточиться на тренерской работе. Прежний наставник сборной Александр Ласица будет тренировать молодежную команду.