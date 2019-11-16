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14:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Я ему не по зубам». Экс-чемпион мира сделал заявление о бое с Головкиным

Бывший чемпион мира во втором среднем весе британец Карл Фроч высказался по поводу его гипотетического поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), владеющим титулами IBF и IBO в среднем весе. Его слова приводит Boxingnews24.com.

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Источник: Reuters

Соперники могли подраться в 2014 году. Британец отмечал, что хочет лишить казахстанца статуса непобежденного бойца, однако бой так и не состоялся. В 2015 году он завершил карьеру. Тем не менее, Фроч уверен, что с легкостью бы победил Головкина, если бы они тогда подрались.

«Для Головкина я оказался бы не по зубам. Я встречался с ним, жал ему руку и смотрел ему в глаза. Как боец и воин, конечно я размышлял о таком поединке. Смотря на него я думал: Буду держать тебя на расстоянии джеба и подготовлю почву для определенных ударов. Головкин провел 11 раундов с Мартином Мюрреем. Бойцу такого уровня сложно доставить мне проблем», — заявил Фроч.

За свою карьеру Фроч одержал 33 победы (24 нокаутом) в 35 боях при двух поражениях.

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