«Я ему не по зубам». Экс-чемпион мира сделал заявление о бое с Головкиным

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Соперники могли подраться в 2014 году. Британец отмечал, что хочет лишить казахстанца статуса непобежденного бойца, однако бой так и не состоялся. В 2015 году он завершил карьеру. Тем не менее, Фроч уверен, что с легкостью бы победил Головкина, если бы они тогда подрались.

«Для Головкина я оказался бы не по зубам. Я встречался с ним, жал ему руку и смотрел ему в глаза. Как боец и воин, конечно я размышлял о таком поединке. Смотря на него я думал: Буду держать тебя на расстоянии джеба и подготовлю почву для определенных ударов. Головкин провел 11 раундов с Мартином Мюрреем. Бойцу такого уровня сложно доставить мне проблем», — заявил Фроч.