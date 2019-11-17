Пакьяо намерен провести следующий бой в марте или апреле 2020 года

«Я смогу выступить в марте или апреле. В это время в работе сената наступит пауза», — приводит слова Пакьяо BoxingScene.

Напомним, что на родине Пакьяо занят политической деятельностью и является сенатором. Предыдущий поединок Мэнни провёл в июле 2019 года, когда уверенно победил решением судей Кита Турмана. То был его второй поединок в нынешнем году. В январе он также решением судей справился с экс-чемпионом мира в четырёх весовых категориях Эдриеном Бронером.