Пакьяо намерен провести следующий бой в марте или апреле 2020 года
Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо обозначил ориентировочные сроки возвращения в ринг.
Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо обозначил ориентировочные сроки возвращения в ринг.
По его словам, он проведёт следующий бой весной 2020 года.
«Я смогу выступить в марте или апреле. В это время в работе сената наступит пауза», — приводит слова Пакьяо BoxingScene.
Напомним, что на родине Пакьяо занят политической деятельностью и является сенатором. Предыдущий поединок Мэнни провёл в июле 2019 года, когда уверенно победил решением судей Кита Турмана. То был его второй поединок в нынешнем году. В январе он также решением судей справился с
Потенциальным соперником Пакьяо является чемпион мира по версии WBO и один из лидеров