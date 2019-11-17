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09:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Пакьяо намерен провести следующий бой в марте или апреле 2020 года

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо обозначил ориентировочные сроки возвращения в ринг.

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Источник: AP 2019

По его словам, он проведёт следующий бой весной 2020 года.

«Я смогу выступить в марте или апреле. В это время в работе сената наступит пауза», — приводит слова Пакьяо BoxingScene.

Напомним, что на родине Пакьяо занят политической деятельностью и является сенатором. Предыдущий поединок Мэнни провёл в июле 2019 года, когда уверенно победил решением судей Кита Турмана. То был его второй поединок в нынешнем году. В январе он также решением судей справился с экс-чемпионом мира в четырёх весовых категориях Эдриеном Бронером.

Потенциальным соперником Пакьяо является чемпион мира по версии WBO и один из лидеров Pound-for-Pound Теренс Кроуфорд.

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