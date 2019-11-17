«Планирую приехать к МакГрегору». Фьюри заявил о планах выступать в ММА после ухода из бокса

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что после окончания карьеры намерен начать выступление в ММА. Британец уже провел одну тренировку по смешанным единоборствам, но пока не посвящает себя полностью этому виду спорта.

«Я планирую приехать к Конору МакГрегору для тренировок. Скоро все планы согласуем, и я приеду. На прошлой неделе у меня была тренировка по ММА в Ливерпуле с Дарреном Тиллом. Мне очень понравился новый вызов. Не знаю, где и когда я приду в ММА, но после завершения карьеры в боксе я приберу к рукам ММА», — цитирует Фьюри allboxing.ru.