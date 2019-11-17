Казахстан опередил Узбекистан на четыре «золота» и выиграл командный зачет на молодежном ЧА по боксу
Сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачете молодежного чемпионата Азии по боксу в монгольском
Сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачете молодежного чемпионата Азии по боксу в монгольском
Мужская команда завоевала на турнире девять медалей — шесть золотых, одну серебряную и две бронзовые. На втором месте оказался Узбекистан — восемь медалей (два «золота», четыре «серебра» и две «бронзы»). Тройку замкнула Япония, у которой одна золотая и две бронзовые награды.
При этом казахстанцы выиграли все четыре очных боя против соперников из Узбекистана. Самым ярким стал поединок в полуфинале веса до 52 килограммов, где Махмуд Сабырхан отправил в нокдаун чемпиона мира Миразизбека Мирзахалилова.
В 2018 году сборная Казахстана также стала первой в командной зачете МЧА, выиграв шесть золотых медалей. У ставшего тогда вторым Таиланда было три чемпиона, а финишировавшего третьим Узбекистана — один.