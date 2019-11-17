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14:31 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские боксеры завоевали 16 медалей на международном турнире в Минске

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали 16 медалей на международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева, который прошел в минском Дворце спорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

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На высшую ступень пьедестала почета поднялись белорусы Юлия Апанасович (весовая категория 51 кг), Алина Вебер (75 кг) и Александр Родионов (69 кг). Серебряные награды достались Яне Бурим (51 кг), Галине Бруевич (57 кг), Виталию Бондаренко (75 кг) и Алексею Алферову (81 кг).

Обладателями бронзовых медалей стали Алла Яршевич (60 кг), Дарья Осмоловская (69 кг), Артур Туниев (63 кг), Александр Береснев (69 кг), Вадим Панков, Антон Стельмахов (оба — 75 кг), Глеб Синькевич (81 кг), Владислав Смягликов (91 кг) и Евгений Лазерко (свыше 91 кг).

Специальным призом «За волю к победе» от семьи Виктора Ливенцева был награжден белорус Александр Родионов.


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Международные соревнования по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева прошли 12—16 ноября. В них приняли участие атлеты из Англии, Армении, Беларуси, Ганы, Греции, Израиля, Индии, Испании, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Таиланда, Украины, Франции и Шотландии.

Организаторы состязаний — Министерство спорта и туризма Беларуси, Мингорисполком, Национальный олимпийский комитет, Белорусская федерация бокса.

Турнир памяти Виктора Ливенцева стал преемником традиционных соревнований на призы минского Дворца спорта. Девять турниров прошли еще при жизни Виктора Ливенцева, в 2009 году их было решено назвать в память об известном спортивном функционере времен БССР. Виктор Ливенцев с 1958 по 1978 год был председателем Госкомитета по физической культуре и спорту БССР. За эти два десятка лет в республике появились крупнейшие спортивные сооружения и комплексы, которые и сегодня являются основными базами олимпийской подготовки белорусских спортсменов: «Стайки», «Раубичи», минский водноспортивный комплекс (ныне СОК «Олимпийский»), конноспортивная база в Ратомке.

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