Белорусские боксеры завоевали 16 медалей на международном турнире в Минске

Турнир памяти Виктора Ливенцева стал преемником традиционных соревнований на призы минского Дворца спорта. Девять турниров прошли еще при жизни Виктора Ливенцева, в 2009 году их было решено назвать в память об известном спортивном функционере времен БССР. Виктор Ливенцев с 1958 по 1978 год был председателем Госкомитета по физической культуре и спорту БССР. За эти два десятка лет в республике появились крупнейшие спортивные сооружения и комплексы, которые и сегодня являются основными базами олимпийской подготовки белорусских спортсменов: «Стайки», «Раубичи», минский водноспортивный комплекс (ныне СОК «Олимпийский»), конноспортивная база в Ратомке.