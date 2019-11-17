Артур Бетербиев: Бой с Ковалевым мне больше не интересен
Чемпион мира по двум версиям бросил вызов Саулю Альваресу.
Чемпион мира по двум версиям бросил вызов Саулю Альваресу.
Артур Бетербиев прямо сейчас находится на пике популярности и славы. Только что он побил Александра Гвоздика, стал чемпионом мира по двум версиям и вошел в топ-10 вне зависимости от весовой категории. На чемпионате России по боксу в Самаре к нему подошел почти каждый зритель с целью пообщаться и сфотографироваться. Нам он рассказал о возвращении на ринг, возможном бое с Сергеем Ковалевым, который стал намного менее реальным, чем был, и о Сауле Альваресе.
— Вы уже смирились с такой популярностью? Вам тут буквально пройти не дают.
— Конечно, я чувствую это, это приятно.
— Когда начнете уже полноценную подготовку к следующему бою?
— Я и так бегаю, активности разные есть у меня. Но к полноценным тренировкам не приступил, тренеры пока дают мне отдохнуть. Чтобы следующая подготовка была лучше.
— Ваш бой в Китае с китайским претендентом Фаньлунем отменился?
— Он не отменился, просто его даже в проекте еще не было, был только разговор, все не официально. А сейчас с тем же китайцем может быть состоится бой
— Как вам будет драться в Грозном впервые в жизни? Не напрягает, что до сих пор ни одного профессионального боя не провели в России?
— Это будет очень круто. Но меня не напрягает то, что я в России не дрался. Конечно, я хочу выступить дома, но не страшно, что пока не получилось.
— Зачем нужен бой с Фаньлунем?
— Это обязательная защита, я просто должен с ним встретиться. Но посмотрим, может еще отменится, и
— Как вам бой Ковалев — Канело?
— Я его не смотрел, мне только концовку скинули, результат увидел.
— Почему не смотрели? Ваш вес, ваши потенциальные соперники.
— Да я уже не помню. Спал, наверно. Я всегда смотрю бои тех, с кем я уже контракт подписал, кто точно будет моим соперником. А просто так не смотрю. Мне это не интересно, я не фанат бокса, я им занимаюсь.
— Удивились результату?
— Честно говоря, слегка, да. Я предполагал, что Канело должен выиграть, но думал, это будет решение судей, а не нокаут. Но он хорошо сделал свою работу, ничего не скажешь.
— Теперь бой с Ковалевым вам не интересен?
— Не интересен. Я в основном охочусь за поясами, а не за именами, я не хочу никого обидеть, просто мне интереснее пояса. Они бывают то у одного, то у другого. Мне легче концентрироваться на поясах.
— А бой с Канело интересен?
— Конечно. Если он захочет. Но я не знаю, останется ли он в полутяжелом весе. Зачем мне об этом думать?
— С каким боксером вам больше всего хочется встретиться в ринге?
— С Канело интересно и с моим соотечественником Дмитрием Биволом, это бои за чемпионские пояса.
— Будете просить промоутера устроить эти бои?
— Нет, просить не буду. Это просто так не работает, это еще соперники должны захотеть.
— Вы видели, что вошли в топ-10 вне зависимости от весовой категории?
— Да. Когда я приехал в Россию, мне менеджеры скинули обновленный рейтинг. Приятно. Хорошо, когда работаешь и это оценивается высоко. Я просто не очень эмоциональный, поэтому не праздновал это. Но это все равно приятно. Моей целью всегда было стать хорошим боксером.