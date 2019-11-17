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16:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Артур Бетербиев: Бой с Ковалевым мне больше не интересен

Чемпион мира по двум версиям бросил вызов Саулю Альваресу.

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Источник: Спорт-Экспресс

Артур Бетербиев прямо сейчас находится на пике популярности и славы. Только что он побил Александра Гвоздика, стал чемпионом мира по двум версиям и вошел в топ-10 вне зависимости от весовой категории. На чемпионате России по боксу в Самаре к нему подошел почти каждый зритель с целью пообщаться и сфотографироваться. Нам он рассказал о возвращении на ринг, возможном бое с Сергеем Ковалевым, который стал намного менее реальным, чем был, и о Сауле Альваресе.

Рассматриваю возможность подраться в Грозном или Москве

— Вы уже смирились с такой популярностью? Вам тут буквально пройти не дают.

— Конечно, я чувствую это, это приятно.

— Когда начнете уже полноценную подготовку к следующему бою?

— Я и так бегаю, активности разные есть у меня. Но к полноценным тренировкам не приступил, тренеры пока дают мне отдохнуть. Чтобы следующая подготовка была лучше.

— Ваш бой в Китае с китайским претендентом Фаньлунем отменился?

— Он не отменился, просто его даже в проекте еще не было, был только разговор, все не официально. А сейчас с тем же китайцем может быть состоится бой где-то в течение года. Но не в Китае. Рассматривают Грозный, Москву или Монреаль.


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— Как вам будет драться в Грозном впервые в жизни? Не напрягает, что до сих пор ни одного профессионального боя не провели в России?

— Это будет очень круто. Но меня не напрягает то, что я в России не дрался. Конечно, я хочу выступить дома, но не страшно, что пока не получилось.

Бой Ковалев — Канело не смотрел. Я не фанат бокса

— Зачем нужен бой с Фаньлунем?

— Это обязательная защита, я просто должен с ним встретиться. Но посмотрим, может еще отменится, и что-то другое нарисуется.

— Как вам бой Ковалев — Канело?

— Я его не смотрел, мне только концовку скинули, результат увидел.

— Почему не смотрели? Ваш вес, ваши потенциальные соперники.

— Да я уже не помню. Спал, наверно. Я всегда смотрю бои тех, с кем я уже контракт подписал, кто точно будет моим соперником. А просто так не смотрю. Мне это не интересно, я не фанат бокса, я им занимаюсь.

— Удивились результату?

— Честно говоря, слегка, да. Я предполагал, что Канело должен выиграть, но думал, это будет решение судей, а не нокаут. Но он хорошо сделал свою работу, ничего не скажешь.

Мне нужны пояса, а не имена

— Теперь бой с Ковалевым вам не интересен?

— Не интересен. Я в основном охочусь за поясами, а не за именами, я не хочу никого обидеть, просто мне интереснее пояса. Они бывают то у одного, то у другого. Мне легче концентрироваться на поясах.

— А бой с Канело интересен?

— Конечно. Если он захочет. Но я не знаю, останется ли он в полутяжелом весе. Зачем мне об этом думать?

— С каким боксером вам больше всего хочется встретиться в ринге?

— С Канело интересно и с моим соотечественником Дмитрием Биволом, это бои за чемпионские пояса.

— Будете просить промоутера устроить эти бои?

— Нет, просить не буду. Это просто так не работает, это еще соперники должны захотеть.

— Вы видели, что вошли в топ-10 вне зависимости от весовой категории?

— Да. Когда я приехал в Россию, мне менеджеры скинули обновленный рейтинг. Приятно. Хорошо, когда работаешь и это оценивается высоко. Я просто не очень эмоциональный, поэтому не праздновал это. Но это все равно приятно. Моей целью всегда было стать хорошим боксером.

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