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18 ноября, источник: Vesti.kz

Экс-чемпион мира с 33 нокаутами задумал подрезать Головкина и получить реванш с «Канело»

В декабре он подерется с экс-соперником GGG.

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Источник: AP 2019

Бывший чемпион мира в среднем весе мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший (51−3−1, 33 KO) вернется на ринг 20 декабря в бою против американца Дэниэла Джейкобса (35−3, 29 KO).

Мексиканский боксер надеется, что победа над таким известным соперником позволит ему реанимировать карьеру. В частности, Чавес-младший рассчитывает в будущем устроить реванш с соотечественником Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО), которому он проиграл в мае 2017 года.

«Это хороший бой. Дэниэл — один из лучших боксеров в мире. Многие считают, что он победил в бою с «Канело». Многие также отдавали Джейкобсу предпочтение в поединке с Головкиным. Это возможность, которую нельзя упустить.

Я не выбирал Джейкобса в соперники, эта возможность подвернулась сама по себе, несмотря на мой продолжительный простой. В последнем бою я провел на ринге только раунд, но получил этот шанс. Я хочу одержать победу в этом поединке, а затем сразиться с Альваресом во втором среднем или полутяжелом весе, — сказал Чавес-младший, слова которого приводит BoxingScene.com.

Добавим, что Джейкобс дрался с Головкиным в марте 2017 года и проиграл единогласным решением судей. В мае 2019-го американец также по очкам уступил Альваресу.

Что касается GGG, то он дважды дрался с «Канело»: в сентябре 2017 года их первый бой завершился спорной ничьей, а годом позже минимальной победой мексиканца. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился всех титулов.

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