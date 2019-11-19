Экс-чемпион мира с 33 нокаутами задумал подрезать Головкина и получить реванш с «Канело»
В декабре он подерется с
В декабре он подерется с
Бывший чемпион мира в среднем весе мексиканец Хулио Сезар
Мексиканский боксер надеется, что победа над таким известным соперником позволит ему реанимировать карьеру. В частности,
«Это хороший бой. Дэниэл — один из лучших боксеров в мире. Многие считают, что он победил в бою с «Канело». Многие также отдавали Джейкобсу предпочтение в поединке с Головкиным. Это возможность, которую нельзя упустить.
Я не выбирал Джейкобса в соперники, эта возможность подвернулась сама по себе, несмотря на мой продолжительный простой. В последнем бою я провел на ринге только раунд, но получил этот шанс. Я хочу одержать победу в этом поединке, а затем сразиться с Альваресом во втором среднем или полутяжелом весе, — сказал
Добавим, что Джейкобс дрался с Головкиным в марте 2017 года и проиграл единогласным решением судей. В мае 2019-го американец также по очкам уступил Альваресу.
Что касается GGG, то он дважды дрался с «Канело»: в сентябре 2017 года их первый бой завершился спорной ничьей, а годом позже минимальной победой мексиканца. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился всех титулов.