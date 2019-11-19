Елеусинов получил бой против экс-чемпиона WBC в карде бывших соперников Головкина и «Канело»
Вечер бокса пройдет 20 декабря.
Вечер бокса пройдет 20 декабря.
Стал известен соперник казахстанского боксера полусреднего веса Данияра Елеусинова (8−0, 4 КО) по следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.
28-летний Елеусинов выступит в рамках вечера бокса 20 декабря на арене Talking Stick Resort в Финиксе (штат Аризона, США). Соперником казахстанца будет 28-летний американец Алан Санчес (20−4−1, 10 КО), в прошлом владевший титулом чемпиона WBC Continental Americas. Формат поединка — десять раундов.
Свой последний бой Елеусинов провел в сентябре в
Добавим, что главным событием шоу станет бой двух бывших чемпионов мира американца Дэниэла Джейкобса (35−3, 29 КО) и мексиканца Хулио Сезара
Изначально их поединок, как и весь вечер бокса, планировали провести в