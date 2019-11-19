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18 ноября, источник: Vesti.kz

Елеусинов получил бой против экс-чемпиона WBC в карде бывших соперников Головкина и «Канело»

Вечер бокса пройдет 20 декабря.

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Источник: AP 2019

Стал известен соперник казахстанского боксера полусреднего веса Данияра Елеусинова (8−0, 4 КО) по следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.

28-летний Елеусинов выступит в рамках вечера бокса 20 декабря на арене Talking Stick Resort в Финиксе (штат Аризона, США). Соперником казахстанца будет 28-летний американец Алан Санчес (20−4−1, 10 КО), в прошлом владевший титулом чемпиона WBC Continental Americas. Формат поединка — десять раундов.

Свой последний бой Елеусинов провел в сентябре в Нью-Йорке, когда в первом раунде нокаутировал прежде непобежденного американца Решарда Хикса (12−1−1, 6 КО).

Добавим, что главным событием шоу станет бой двух бывших чемпионов мира американца Дэниэла Джейкобса (35−3, 29 КО) и мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего (51−3−1, 33 КО), который пройдет во втором среднем весе.

Изначально их поединок, как и весь вечер бокса, планировали провести в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Однако после допинг-скандала с участием Чавеса-младшего мероприятие перенесли в другой город.

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