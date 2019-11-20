Высмеявший своих фанатов Ковалев объяснился

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«Хочу внести ясность: профанами я называю тех, кто захотел обогатиться на ставках. Увидев заманчивые коэффициенты, ставили деньги на мою победу: “Вот сейчас Ковалев выиграет, и я разбогатею”. Если вы поставили на это деньги, то вы реально профаны», — заявил Ковалев. Боксер отметил, что с большим уважением относится к своим настоящим болельщикам.

18 ноября Ковалев назвал профанами фанатов, поверивших в его победу над мексиканцем Саулем Альваресом и поставивших на него деньги. Он посчитал, что алчность сыграла с ними злую шутку.

Альварес оказался сильнее Ковалева в поединке, который состоялся в ночь на 3 ноября. В 11-м раунде мексиканец нокаутировал соперника. После поединка он заявил, что откажется от чемпионского пояса Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, который принадлежал Ковалеву.