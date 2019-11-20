Канат Ислам вошел в ТОП-5 рейтинга WBO, а Алимханулы дышит в спину
Всемирная боксерская организация (WBO) опубликовала обновленный рейтинг во всех дивизионах, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Всемирная боксерская организация (WBO) опубликовала обновленный рейтинг во всех дивизионах, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, казахстанец Канат Ислам, владеющий титулом WBO International в среднем весе, поднялся на три позиции и расположился на пятом месте. Следом за ним идет обладатель пояса WBO Global Жанибек Алимханулы, переместившийся с 13-й на шестую строчку.
Выступающий во втором среднем весе обладатель пояса WBO Global Айдос Ербосынулы остался на восьмой строчке, а Жанкош Тураров, чемпион WBO