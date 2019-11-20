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19 ноября, источник: Vesti.kz

Канат Ислам вошел в ТОП-5 рейтинга WBO, а Алимханулы дышит в спину

Всемирная боксерская организация (WBO) опубликовала обновленный рейтинг во всех дивизионах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Так, казахстанец Канат Ислам, владеющий титулом WBO International в среднем весе, поднялся на три позиции и расположился на пятом месте. Следом за ним идет обладатель пояса WBO Global Жанибек Алимханулы, переместившийся с 13-й на шестую строчку.

Выступающий во втором среднем весе обладатель пояса WBO Global Айдос Ербосынулы остался на восьмой строчке, а Жанкош Тураров, чемпион WBO Inter-Continental в первом полусреднем весе, — на девятом месте.

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