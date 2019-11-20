Канат Ислам вошел в ТОП-5 рейтинга WBO, а Алимханулы дышит в спину

Так, казахстанец Канат Ислам, владеющий титулом WBO International в среднем весе, поднялся на три позиции и расположился на пятом месте. Следом за ним идет обладатель пояса WBO Global Жанибек Алимханулы, переместившийся с 13-й на шестую строчку.