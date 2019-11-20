Федерация бокса России санкционировала бой Емельяненко — Кокляев
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Федерация бокса России санкционировала боксерский поединок между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым. Об этом ТАСС сообщили в организации.
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Федерация бокса России санкционировала боксерский поединок между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым. Об этом ТАСС сообщили в организации.
«Бой Емельяненко — Кокляев санкционирован Федерацией бокса России», — сказал собеседник агентства.
Бой пройдет 29 ноября в Москве. Поединок продлится четыре раунда по три минуты.