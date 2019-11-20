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19 ноября, источник: ТАСС

Федерация бокса России санкционировала бой Емельяненко — Кокляев

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Федерация бокса России санкционировала боксерский поединок между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым. Об этом ТАСС сообщили в организации.

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Источник: РИА "Новости"

«Бой Емельяненко — Кокляев санкционирован Федерацией бокса России», — сказал собеседник агентства.

Бой пройдет 29 ноября в Москве. Поединок продлится четыре раунда по три минуты.

Кокляев и Емельяненко договорились. Будет мегабой
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