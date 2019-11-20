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19 ноября, источник: Чемпионат.com

Лебедев рассказал, почему объявил о завершении карьеры, а потом решил вернуться

Российский боксёр Денис Лебедев, бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF, рассказал, почему решил возобновить карьеру.

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Источник: РИА "Новости"

Следующим соперником Лебедева станет представитель ЮАР Табисо Мчуну. Бой пройдёт в Красноярске 21 декабря.

«Знаете, в течение всей моей спортивной карьеры у меня наблюдается подобное желание. Сначала у меня был четырёхлетний перерыв (с 2004 по 2008 год. — Прим. «Чемпионата»), потом ещё один (с мая 2012-го по сентябрь 2013-го. — Прим. «Чемпионата»). После тяжёлого боя с Гильермо Джонсом я долго не выступал.

Каждый раз, как у меня наступает пауза… Слышали про выражение «шкура чешется»? Вроде бы я ушёл. Но смотрю бои, вижу, как дерётся Саня (Поветкин. — Прим. «Чемпионата»). Мы живём в одном городе — Чехове. Он готовится. Мы встречаемся во время пробежки на стадионе. В спортзал я приезжаю как к себе домой, а там у Санька подготовка.

И это всё наводит меня на мысль: «Невозможно просто так всё бросить и уйти». Я понимаю того же Фёдора Емельяненко, которому все советуют завершить карьеру. Или Роя Джонса.

Тяжело уйти, когда спорт течёт в твоих венах. Это практически невозможно. Я с утра отвожу детей в школу, потом беру своих собак и бегу на зарядку. Я без этого не могу жить. Иногда думаю отвести детей в школу и лечь спать, но не могу это сделать, потому что организм зовет на пробежку, — цитирует Лебедева «Советский спорт».

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