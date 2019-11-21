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13:54 (мск), источник: Vesti.kz

Отомстить за Деревянченко? Украинский боксер захотел подраться с Головкиным

GGG в октябре победил с нокдауном и стал обладателем двух титулов.

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Источник: Instagram

Украинский боксер второго среднего веса Макс Бурсак (35−5−2, 16 КО) заявил о желании провести бой с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в средней категории казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). Его слова приводит ТСН.

«Хочу боксировать за звание чемпиона мира, стать чемпионом мира, биться с топ-бойцами, обладателями поясов из топ-5: Саулем “Канело” Альвересом, Хильберто Рамиресом, Каллумом Смитом, Геннадием Головкиным. С украинцами боксировать не хочу, ведь это никому не интересно», — заявил Бурсак.

Свой следующий бой украинец проведет 7 декабря на арене Bell Centre в Монреале (Канада) против бывшего чемпиона мира в среднем весе канадца Давида Лемье (40−4, 34 КО). По словам Бурсака, он намерен повторить успех Головкина, который в 2015 году нокаутировал канадского боксера.

Что касается самого GGG, то он в октябре в Нью-Йорке (США) победил единогласным решением другого украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) и стал двукратным чемпионом мира в среднем весе. Причем украинский боксер еще в первом раунде побывал в нокдауне.

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