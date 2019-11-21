Отомстить за Деревянченко? Украинский боксер захотел подраться с Головкиным
GGG в октябре победил с нокдауном и стал обладателем двух титулов.
GGG в октябре победил с нокдауном и стал обладателем двух титулов.
Украинский боксер второго среднего веса Макс Бурсак (35−5−2, 16 КО) заявил о желании провести бой с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в средней категории казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). Его слова приводит ТСН.
«Хочу боксировать за звание чемпиона мира, стать чемпионом мира, биться с
Свой следующий бой украинец проведет 7 декабря на арене Bell Centre в Монреале (Канада) против бывшего чемпиона мира в среднем весе канадца Давида Лемье (40−4, 34 КО). По словам Бурсака, он намерен повторить успех Головкина, который в 2015 году нокаутировал канадского боксера.
Что касается самого GGG, то он в октябре в