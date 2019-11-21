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21 ноября, источник: Спорт-Экспресс

«Почти трусливые заявления». Глава WBC обрушился с критикой в адрес Ковалева

Глава WBC Маурисио Сулейман обрушился с критикой в адрес россиянина Сергея Ковалева. Ранее он заявил, что не имел шансов на победу в бою с Саулем Альваресом.

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— Это ужасные, запоздалые и почти трусливые заявления от такого чемпиона, как Ковалев, — цитирует Сулеймана fightnews. — Публичные оправдания загрязняют наш спорт. Его заявления должны принести серьезные последствия.

Возможно, Сергей был не в своей лучшей форме (пьян). Я увидел бой как большой триумф Канело, экстраординарное достижение, нейтрализацию всех преимуществ Ковалева. Канело — номер один в мире, с этим надо смириться. Всемирный боксерский совет очень гордится им.

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