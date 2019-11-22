Авария не повлияла на здоровье Спенса, он вовремя проведёт защиту титула

«Чудо, что Эррол с нами, и то, что врачи дали ему разрешение боксировать. Он не получил серьёзных повреждений, которые могли бы помешать его карьере. Он станет живым примером того, что нужно делать, и чего делать не следует. Нет никакой необходимости в организации боя за временный титул чемпиона мира. Мы общались с командой Спенса, и эта автомобильная авария никак не отсрочит продолжение его карьеры», — приводит слова функционера BoxingScene.