Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Торпедо
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Амур
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Куньлунь
Футбол. Премьер-лига
19:30
Тамбов
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
ХК Динамо
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
51
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
ОТ
12
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
Падерборн
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Торонто Мэйпл Ливз
13
Футбол. Зарубежный
22:45
ПСЖ
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Мальорка
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Тампа-Бэй Лайтнинг
24
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Виннипег Джетс
53
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Калгари Флэймз
50
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Ванкувер Кэнакс
36
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Анахайм Дакс
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Филадельфия Флайерз
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
54
Все события
Фоторепортажи
12Представлена новая форма сборной России
16Доротея Вирер — самая красивая биатлонистка мира
07:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Авария не повлияла на здоровье Спенса, он вовремя проведёт защиту титула

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что в его организации не намерены учреждать временный титул в полусреднем весе.

Наверх
Источник: Reuters

По словам функционера, действующий обладатель полноценного пояса Эррол Спенс не получил серьёзных повреждений во время автомобильной аварии и сможет провести защиту титула вовремя.

«Чудо, что Эррол с нами, и то, что врачи дали ему разрешение боксировать. Он не получил серьёзных повреждений, которые могли бы помешать его карьере. Он станет живым примером того, что нужно делать, и чего делать не следует. Нет никакой необходимости в организации боя за временный титул чемпиона мира. Мы общались с командой Спенса, и эта автомобильная авария никак не отсрочит продолжение его карьеры», — приводит слова функционера BoxingScene.

Напомним, Эррол Спенс не так давно попал в серьёзную аварию. Его «Феррари» перевернулась, но американец, к счастью, серьёзных травм не получил.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий
Поветкин победил Хьюи Фьюри в чемпионском бою
Читайте также
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Седокова увела из семьи известного спортсмена!
По пути Роналду: Миранчука отправляют в «Ювентус»
Допрыгались: руководителей ВФЛА отстранили от деятельности
Малкин забил классный гол в падении. Он тащит «Питтсбург»
Дацюк: Зовите меня в сборную, если надо все песочком посыпать
Мэйуэзер вернется на ринг в 2020 году
Тутберидзе, отказ от соцсетей, деньги. Откровения Щербаковой
Данн провел убойный силовой прием. Его назвали лучшим хитом НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь