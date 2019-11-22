Ударное сочетание
Луис Ортис снова попытается отнять у Деонтея Уайлдера звание чемпиона в супертяжелом весе.
Луис Ортис снова попытается отнять у Деонтея Уайлдера звание чемпиона в супертяжелом весе.
В субботу обладатель титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Деонтей Уайлдер будет защищать свой титул в бою против кубинца Луиса Ортиса. Интригующим этот матч делает прежде всего его бэкграунд. Эти боксеры уже встречались совсем недавно — чуть более года назад. И в предыдущем поединке Ортис, прежде чем оказаться на полу, сам чуть было не нокаутировал считавшегося практически неуязвимым соперника.
Нетрудно было догадаться, на чем перед боем в
Деонтей Уайлдер и Луис Ортис впервые сошлись в ринге в марте прошлого года, и это столкновение не тянуло на гарантированный хит, на
А бой, который должен был превратиться в рядовое событие, между тем превратился в событие экстраординарное, в грандиозную драму. Ее детали на днях вспоминали —
В течение следующих 45 секунд только что смотревшийся обреченным на успех американец выживал на инстинктах, «на тоненького». А Дис рассказывал, что со страхом смотрел даже не столько на своего подопечного, сколько на рефери: вдруг он остановит бой? Вдруг это конец? А Филдс объяснял, что видел, как потрясен Уайлдер, но все же решил, что время для остановки не пришло.
О том, какую трепку пережил чемпион, идеально рассказывают две цифры. Все три судьи отдали в седьмом раунде победу Ортису со счетом 10:8, уникальным счетом. Стандартный выигрыш раунда — это
В общем, Деонтей Уайлдер, раньше никогда не сталкивавшийся со столь серьезными проблемами, чудом дотянул до гонга, а затем
Собственно, неизбежным его нюансы сделали и основной прогноз, связанный с новым боем. Не верят в то, что он растянется на 12-раундовую дистанцию, ни букмекеры, ни те, кому предстоит опять сойтись на ринге. «Или он нокаутирует меня, или я его» — так сказал Луис Ортис. А Деонтей Уайлдер посоветовал тем, кто будет смотреть поединок, не держать в руках мобильный телефон, а положить его для надежности в карман, потому что тот, кто мобильник уронит, может через секунду, которая ушла на то, чтобы его поднять, обнаружить, что все уже завершилось, что главный удар боя он пропустил. Естественно, он имел в виду свой удар.
Алексей Доспехов