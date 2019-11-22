Ударное сочетание

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В субботу обладатель титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Деонтей Уайлдер будет защищать свой титул в бою против кубинца Луиса Ортиса. Интригующим этот матч делает прежде всего его бэкграунд. Эти боксеры уже встречались совсем недавно — чуть более года назад. И в предыдущем поединке Ортис, прежде чем оказаться на полу, сам чуть было не нокаутировал считавшегося практически неуязвимым соперника.

Нетрудно было догадаться, на чем перед боем в Лас-Вегасе сосредоточатся те, кому положено подогревать интерес к нему, заполнять дни ожидания перцем интриги. Перец лежал под рукой.

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Деонтей Уайлдер и Луис Ортис впервые сошлись в ринге в марте прошлого года, и это столкновение не тянуло на гарантированный хит, на что-то из категории must see. Уайлдер был чемпионом мира в самом соку: 32 года, в послужном списке — сплошные победы, 37 — все, кроме одной, добыты нокаутом. Он, двухметровый атлет с уникальными физическими данными, выглядел бронированной, неуязвимой машиной, которую остановить может только точно такой же могучий, идеально скроенный агрегат — собравший остальные три чемпионских пояса британец Энтони Джошуа. А противостоял ему ветеран на пороге 40-летия, с достойным послужным списком, тоже не имевший в карьере поражений, даже бравший второстепенные чемпионские звания, но все-таки никогда не котировавшийся слишком высоко. И точно вроде бы не обладавший мощью, способной сокрушить Уайлдера.

А бой, который должен был превратиться в рядовое событие, между тем превратился в событие экстраординарное, в грандиозную драму. Ее детали на днях вспоминали — кто-то с удовольствием, кто-то с болью — приглашенные на канал ESPN непосредственные участники: сами боксеры, менеджер Уайлдера Шелли Финкель, катмен Джей Дис, тренер Ортиса Эрман Кайседо, рефери Дэвид Филдс.

Шел седьмой раунд. В пятом Уайлдер отправил кубинца в нокдаун и, казалось, скоро завершит бой своим обычным способом. И тут случилось кое-что удивительное. Примерно две минуты соперники вообще ничего не делали в ринге, щупая друг друга слабенькими джебами. Публика в Barclays Center в Нью-Йорке уже свистела, требуя от них каких-то действий. И вдруг Ортис провел хук справа — настолько точный, настолько правильный по таймингу, что Уайлдер, такое создавалось впечатление, вырубился, продолжая оставаться на ногах.

В течение следующих 45 секунд только что смотревшийся обреченным на успех американец выживал на инстинктах, «на тоненького». А Дис рассказывал, что со страхом смотрел даже не столько на своего подопечного, сколько на рефери: вдруг он остановит бой? Вдруг это конец? А Филдс объяснял, что видел, как потрясен Уайлдер, но все же решил, что время для остановки не пришло.

О том, какую трепку пережил чемпион, идеально рассказывают две цифры. Все три судьи отдали в седьмом раунде победу Ортису со счетом 10:8, уникальным счетом. Стандартный выигрыш раунда — это вообще-то 10:9, а еще очко с проигравшего снимают, если он побывал в нокдауне. Но нокдаун-то Филдс не зафиксировал. Арбитры просто посчитали, что такое преимущество, которое было у Ортиса, стоит бонусного балла.

В общем, Деонтей Уайлдер, раньше никогда не сталкивавшийся со столь серьезными проблемами, чудом дотянул до гонга, а затем как-то умудрился довольно быстро прийти в себя, восстановиться и в десятом раунде вонзил в подбородок претендента такой апперкот, после которого рефери уже не мог найти поводов поединок продолжить. Перетряхивающей иерархию супертяжелого веса сенсации не случилось (она случится чуть позже, когда в июне того же года Энтони Джошуа будет нокаутирован Энди Руисом и расстанется с поясами; Уайлдер же сохранит свой, сведя вничью матч с Тайсоном Фьюри и нокаутировав Доминика Бризила). Но реванш такое изумительное по сюжету зрелище, конечно, сделал неизбежным.

Собственно, неизбежным его нюансы сделали и основной прогноз, связанный с новым боем. Не верят в то, что он растянется на 12-раундовую дистанцию, ни букмекеры, ни те, кому предстоит опять сойтись на ринге. «Или он нокаутирует меня, или я его» — так сказал Луис Ортис. А Деонтей Уайлдер посоветовал тем, кто будет смотреть поединок, не держать в руках мобильный телефон, а положить его для надежности в карман, потому что тот, кто мобильник уронит, может через секунду, которая ушла на то, чтобы его поднять, обнаружить, что все уже завершилось, что главный удар боя он пропустил. Естественно, он имел в виду свой удар.



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