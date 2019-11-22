Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Торпедо
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Амур
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Куньлунь
Футбол. Премьер-лига
19:30
Тамбов
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
ХК Динамо
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
51
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
ОТ
12
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
Падерборн
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Торонто Мэйпл Ливз
13
Футбол. Зарубежный
22:45
ПСЖ
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Мальорка
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Тампа-Бэй Лайтнинг
24
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Виннипег Джетс
53
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Калгари Флэймз
50
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Ванкувер Кэнакс
36
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Анахайм Дакс
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Филадельфия Флайерз
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
54
Все события
Фоторепортажи
12Представлена новая форма сборной России
16Доротея Вирер — самая красивая биатлонистка мира
12:08 (мск), источник: Ura.ru

Глава РМК Алтушкин выставил на продажу боксерские перчатки Тайсона

Меценат Игорь Алтушкин примет участие в благотворительном аукционе «Екатерининская ассамблея».

Наверх
Источник: Reuters

Глава РМК предоставил организаторам спортивные трофеи — боксерские перчатки с автографом Майка Тайсона и пояс WBO International екатеринбургского боксера Магомеда Курбанова, который тот завоевал в поединке с бывшим чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации аргентинцем Диего Чавесом.

Член Совета директоров ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров с супругой Людмилой передали на аукцион набор аксессуаров от легендарного модного дома «Rubinacci». Среди других бизнесменов, которые также уже подтвердили свое участие в аукционе, — один из основателей компании «Общество «Малышева — 73» (в собственности у компании ТЦ «Гринвич» и «Пассаж») Константин Погребинский. На аукцион он предоставил антикварную фарфоровую статуэтку конца XIX века.

Аудиторская компания из КПМГ традиционно предлагает в качестве лота собственную ложу на восемь персон в Большом театре с открытой датой до февраля 2020 года.

«Екатерининская ассамблея» в столице Урала проходит с 2011 года. Ее ключевое событие — благотворительный аукцион, где в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. На этот раз аукцион запланирован на 6 декабря. Ранее «URA.RU» сообщало, что в ассамблее примет участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский и гендиректор УГМК Андрей Козицын.

 Названы сроки, когда в России ускорится рост экономики
Жена летчика Юсупова не пустила к нему журналиста
По пути Роналду: Миранчука отправляют в «Ювентус»
Допрыгались: руководителей ВФЛА отстранили от деятельности
Малкин забил классный гол в падении. Он тащит «Питтсбург»
Дацюк: Зовите меня в сборную, если надо все песочком посыпать
Мэйуэзер вернется на ринг в 2020 году
Тутберидзе, отказ от соцсетей, деньги. Откровения Щербаковой
Данн провел убойный силовой прием. Его назвали лучшим хитом НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь