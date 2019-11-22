Глава РМК Алтушкин выставил на продажу боксерские перчатки Тайсона

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Глава РМК предоставил организаторам спортивные трофеи — боксерские перчатки с автографом Майка Тайсона и пояс WBO International екатеринбургского боксера Магомеда Курбанова, который тот завоевал в поединке с бывшим чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации аргентинцем Диего Чавесом.

Член Совета директоров ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров с супругой Людмилой передали на аукцион набор аксессуаров от легендарного модного дома «Rubinacci». Среди других бизнесменов, которые также уже подтвердили свое участие в аукционе, — один из основателей компании «Общество «Малышева — 73» (в собственности у компании ТЦ «Гринвич» и «Пассаж») Константин Погребинский. На аукцион он предоставил антикварную фарфоровую статуэтку конца XIX века.

Аудиторская компания из КПМГ традиционно предлагает в качестве лота собственную ложу на восемь персон в Большом театре с открытой датой до февраля 2020 года.