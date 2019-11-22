Глава РМК Алтушкин выставил на продажу боксерские перчатки Тайсона
Меценат Игорь Алтушкин примет участие в благотворительном аукционе «Екатерининская ассамблея».
Меценат Игорь Алтушкин примет участие в благотворительном аукционе «Екатерининская ассамблея».
Глава РМК предоставил организаторам спортивные трофеи — боксерские перчатки с автографом Майка Тайсона и пояс WBO International екатеринбургского боксера Магомеда Курбанова, который тот завоевал в поединке с бывшим чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации аргентинцем Диего Чавесом.
Член Совета директоров ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров с супругой Людмилой передали на аукцион набор аксессуаров от легендарного модного дома «Rubinacci». Среди других бизнесменов, которые также уже подтвердили свое участие в аукционе, — один из основателей компании «Общество «Малышева — 73» (в собственности у компании ТЦ «Гринвич» и «Пассаж») Константин Погребинский. На аукцион он предоставил антикварную фарфоровую статуэтку конца XIX века.
Аудиторская компания из КПМГ традиционно предлагает в качестве лота собственную ложу на восемь персон в Большом театре с открытой датой до февраля 2020 года.
«Екатерининская ассамблея» в столице Урала проходит с 2011 года. Ее ключевое событие — благотворительный аукцион, где в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. На этот раз аукцион запланирован на 6 декабря. Ранее «URA.RU» сообщало, что в ассамблее примет участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский и гендиректор УГМК Андрей Козицын.