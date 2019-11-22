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22 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Кудряшов проведет в декабре бой против Пейсара

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российский боксер первого тяжелого веса, бывший чемпион мира по версии WBC Silver Дмитрий Кудряшов проведет поединок против чеха Вацлава Пейсара, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Бой, который состоится 21 декабря в Красноярске, пройдет в андеркарде поединка за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между россиянином Денисом Лебедевым и южноафриканцем Табисо Мчуну.

Для 34-летнего Кудряшова бой станет первым после июньского поражения в Екатеринбурге от Илунги Макабу из Демократической Республики Конго. Кудряшов одержал 23 побед (23 нокаутом) при трех поражениях, на счету 35-летнего Пейсара 14 побед (12 нокаутом) и 8 поражений.

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