Кудряшов проведет в декабре бой против Пейсара

Бой, который состоится 21 декабря в Красноярске, пройдет в андеркарде поединка за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между россиянином Денисом Лебедевым и южноафриканцем Табисо Мчуну.

Для 34-летнего Кудряшова бой станет первым после июньского поражения в Екатеринбурге от Илунги Макабу из Демократической Республики Конго. Кудряшов одержал 23 побед (23 нокаутом) при трех поражениях, на счету 35-летнего Пейсара 14 побед (12 нокаутом) и 8 поражений.