Казахстанский боксер выиграл бой против соперника с 19 победами
Казахстанский боксер первого среднего веса Абилхаир Шегалиев победил угандийца Мухамеда Себялу, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер первого среднего веса Абилхаир Шегалиев победил угандийца Мухамеда Себялу, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок прошел сегодня, 22 ноября, в Дубае и продлился все восемь раундов. По их итогам судьи вынесли единогласное решение.
Для 25-летнего Шегалиева эта победа стала восьмой (четыре нокаутом) в восьми боях, а 39-летний Себяла потерпел 13-е поражение при 19 победах (16 нокаутом) и двух ничьих.
В ОАЭ Шегалиев выступал во второй раз в карьере. Дважды он дрался в Казахстане и России, а по разу — в Гане и Индии.