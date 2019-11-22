Казахстанский боксер выиграл бой против соперника с 19 победами

Поединок прошел сегодня, 22 ноября, в Дубае и продлился все восемь раундов. По их итогам судьи вынесли единогласное решение.

Для 25-летнего Шегалиева эта победа стала восьмой (четыре нокаутом) в восьми боях, а 39-летний Себяла потерпел 13-е поражение при 19 победах (16 нокаутом) и двух ничьих.