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22 ноября, источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер выиграл бой против соперника с 19 победами

Казахстанский боксер первого среднего веса Абилхаир Шегалиев победил угандийца Мухамеда Себялу, передает корреспондент Vesti.kz.

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Поединок прошел сегодня, 22 ноября, в Дубае и продлился все восемь раундов. По их итогам судьи вынесли единогласное решение.

Для 25-летнего Шегалиева эта победа стала восьмой (четыре нокаутом) в восьми боях, а 39-летний Себяла потерпел 13-е поражение при 19 победах (16 нокаутом) и двух ничьих.

В ОАЭ Шегалиев выступал во второй раз в карьере. Дважды он дрался в Казахстане и России, а по разу — в Гане и Индии.

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