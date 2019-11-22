Приготовьте ваши денежки: непобедимый чемпион Флойд Мейвезер возвращается
Один из величайших боксёров в истории снова выйдет на ринг в 2020 году. Одна проблема — ему будет уже 43 года.
Один из величайших боксёров в истории снова выйдет на ринг в 2020 году. Одна проблема — ему будет уже 43 года.
Вы наверняка не поверите в это. Конечно, Флойд ведь возвращается с пенсии примерно раз в месяц. То он собирается подраться в октагоне, то дать реванш Мэнни Пакьяо, то устроить очередное странное, но прибыльное
Однако в этот раз есть основания полагать, что Флойд не шутит.
«Возвращение с пенсии в 2020 году».
Очень коротко и лаконично сделал последнее заявление
Пожалуй, этот аргумент можно было бы назвать притянутыми за уши, но в дело вмешался ещё один видный персонаж. Самую свежую (на 22 ноября) запись Мейвезера репостнул президент лучшей лиги смешанных единоборств на планете UFC Дэна Уайт. Похоже, два мастодонта боевого бизнеса решили начать совместную работу, и первый шаг уже сделан. Правда, особых подробностей от Уайта и Мейвезера пока не поступало, но первоначальные договорённости, кажется, уже были достигнуты.
«Дэна Уайт и я работаем над тем, чтобы дать вам очередное невероятное шоу», — подписал совместное фото с президентом UFC
Мейвезер знаком с президентом UFC Уайтом не один год. В 2017-м они вместе работали над сверхкассовым поединком Флойда со звездой смешанных единоборств Конором Макгрегором по правилам бокса. Очевидно, обе стороны устроило то сотрудничество, и теперь Денежный снова обратился (а, может, и к нему обратились) к самому успешному функционеру боевого спорта за последние годы.
Дэна Уайт и его компания проделали действительно фантастическую работу. Его организация по праву считается лучшей в мире ММА. UFC лидирует на рынке настолько уверенно, что многие, кто не очень глубоко в теме, до сих пор думают, что это отдельный вид спорта. Свою промоутерскую карьеру Уайт начинал в боксе, но больших успехов там достичь не сумел. В итоге предприимчивый Дэна обратил свой взор на казавшиеся тогда варварскими (речь о середине 90-х) смешанные единоборства.
Сегодня положение дело изменилось очень сильно. Достаточно вспомнить историю из начала месяца. 2 ноября большой
Казалось, бы Дэна уже отмостил боксу, уронил его престиж ниже некуда и теперь наверняка попытается добить, вытащив с пенсии некогда главную звезду спорта. Однако на деле всё может оказаться ещё интереснее. Уайт уже давно поглядывает в сторону бокса и прямо говорит, что рано или поздно вернётся в этот бизнес, чтобы глобально наладить работу в нём. Президент UFC уверен, что именно ему с его промоутерским талантом под силу не только вернуть боксу былые позиции и престиж, но и вывести старинный вид спорта на новый уровень, выращивая новых звёзд и устраивая супербои. О точном плане на Мейвезера Уайт ещё не сказал ни слова, но у Дэны точно будут варианты.
Собственно, к вариантам. Последнее время мы видим, как размываются границы между двумя в целом близкими, но вовсе не одинаковыми видами спорта. Сам Мейвезер однажды уже дрался в ринге по родным правилам с ММАшником. Боксёры также ступали на настил октагона UFC — это было задолго до мегакроссовера 2017 года. А вскоре в России состоится поединок между бойцом смешанного стиля и пауэрлифтером, стронгменом, силовым экстрималом, качком, силачом — кем угодно, но не бойцом. И драться они будут по сильно скорректированным правилам бокса. Другими словами, изначально угадать, что именно будет делать Флойд Мейвезер в 2020 году, когда вернётся, практически не представляется возможным. Но некоторые его уже очень ждут.
2020 год не за горами, и скоро мы узнаем, действительно ли Мейвезер собрался возвращаться в спорт в 43 года. На самом деле, практически нет сомнений, что Флойд до сих пор в отличной форме. Это видно и на записях с тренировок