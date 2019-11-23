«Легкие деньги». Разоблачен хитрый план «Канело» против Головкина

Источник: AP 2019

Соперники дважды дрались в Лас-Вегасе. В сентябре 2017 года их первый бой завершился спорной ничьей, а годом позже — минимальной победой 29-летнего Альвареса. Тем самым 37-летний Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился всех титулов.

«Для меня “Канело” находится очень высоко в рейтингах. Я думаю, что он — топовый боец. Люди критикуют его за выбор соперников, и они имеют на это право. Мне кажется, что он получил бы больше признания, если бы поднялся в 175 фунтов и выбрал одного из двух других чемпионов, которые более молоды и пребывают на пике своей формы. Но он сделал все умно. Он оттягивал поединки с Головкиным так долго, как это было возможно, чтобы Головкин стал старше и годы взяли свое. У “Канело” очень умная команда, благодаря которой он зарабатывает легкие деньги», — заявил Смит.

Британец добавил, что сам не против выйти на ринг с «Канело», однако сомневается, что мексиканец захочет этого.