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13:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» отреагировал на скандальное заявление Ковалева

Действующий чемпион мира в трех весовых дивизионах мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО) недоволен оправданиями россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО), который после поражения заявил о том, что у него априори не было шансов на победу, а согласился на бой он исключительно ради крупного гонорара. Об этом сообщает vRINGe.com.

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«Видимо, он просто не умеет проигрывать, — предположил Альварес в интервью ESPN Deportes. — Вес — это не оправдание. Все бойцы в одинаковой ситуации, все взвешиваются в преддверии боя».

После слов Ковалева часть болельщиков предположила, что бой и вовсе был постановочным. Отвечает Альварес: «Критика меня не волнует. И я знаю, как все происходит. Вижу, когда представители СМИ вырывают фразы из контекста. Если вы понимаете в боксе, тогда вы можете что-то обсуждать, делиться какими-то своими мыслями. Главное — чтобы вы понимали, о чем собираетесь рассуждать».

Сам Ковалев ранее объяснился за свои слова после поражения от «Канело». Россиянин принес извинения «настоящим фанатам».

Напомним, их бой состоялся 2 ноября в Лас-Вегасе. Альварес нокаутировал Ковалева в 11-м раунде и отобрал у того титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

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