«Канело» отреагировал на скандальное заявление Ковалева

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«Видимо, он просто не умеет проигрывать, — предположил Альварес в интервью ESPN Deportes. — Вес — это не оправдание. Все бойцы в одинаковой ситуации, все взвешиваются в преддверии боя».

После слов Ковалева часть болельщиков предположила, что бой и вовсе был постановочным. Отвечает Альварес: «Критика меня не волнует. И я знаю, как все происходит. Вижу, когда представители СМИ вырывают фразы из контекста. Если вы понимаете в боксе, тогда вы можете что-то обсуждать, делиться какими-то своими мыслями. Главное — чтобы вы понимали, о чем собираетесь рассуждать».

Сам Ковалев ранее объяснился за свои слова после поражения от «Канело». Россиянин принес извинения «настоящим фанатам».