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00:22 (мск), источник: Vesti.kz

Дважды проигрывавший Алимханулы британец завоевал титул от WBA в бою с нокдауном

Британец Энтони Фаулер победил соотечественника Гари Скарфа, передает корреспондент Vesti.kz.

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Бой за вакантный второстепенный титул WBA International в первом среднем весе прошел на арене Echo в Ливерпуле и продлился все десять раундов. В девятой трехминутке Фаулер отправлял соперника в нокдаун и в итоге выиграл единогласным решением — все судьи выставили счет 98−91.

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Для 28-летнего Фаулера эта победа стала 11-й (восемь нокаутом) при одном поражении, а 26-летний Скарф проиграл впервые в карьере — до этого он выиграл все восемь боев (один — досрочно).

В профи Фаулер перешел в статусе бронзового призера чемпионата мира-2013 в Алматы и участника Олимпиады-2016. На обоих турнирах он проигрывал казахстанцу Жанибеку Алимханулы (8−0, 4 КО), который выиграл домашний ЧМ, а на ОИ остановился в четвертьфинале.

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