Дважды проигрывавший Алимханулы британец завоевал титул от WBA в бою с нокдауном

Бой за вакантный второстепенный титул WBA International в первом среднем весе прошел на арене Echo в Ливерпуле и продлился все десять раундов. В девятой трехминутке Фаулер отправлял соперника в нокдаун и в итоге выиграл единогласным решением — все судьи выставили счет 98−91.

Для 28-летнего Фаулера эта победа стала 11-й (восемь нокаутом) при одном поражении, а 26-летний Скарф проиграл впервые в карьере — до этого он выиграл все восемь боев (один — досрочно).