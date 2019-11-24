Брата Уайлдера отправили в тяжелый нокаут
Брат чемпиона WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера был нокаутирован у него в андеркарте, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Брат чемпиона WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера был нокаутирован у него в андеркарте, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Марселлос Уайлдер принял участие в вечере бокса на арене MGM Grand Garden в
Напомним, в главном бою вечера Деонтей Уайлдер (41−0−1, 40 КО) в реванше встретится с кубинцем Луисом Ортисом (31−1, 26 КО). Прямую трансляцию можно посмотреть по этой ссылке.