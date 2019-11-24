Брата Уайлдера отправили в тяжелый нокаут

Марселлос Уайлдер принял участие в вечере бокса на арене MGM Grand Garden в Лас-Вегасе (США). Он встречался со своим соотечественником Дастином Лонгом.

Уайлдер-младший контролировал ход боя, но в четвертом раунде пропустил хук левой и рухнул на канвас.