Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC, победив Ортиса во второй раз
ТАСС, 24 ноября. Американец Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, прошедшем в
ТАСС, 24 ноября. Американец Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, прошедшем в
Соперники встретились во второй раз. В первом поединке, прошедшем в марте 2018 года в
Американец в десятый раз защитил титул чемпиона мира, которым владеет с 2015 года. 34-летний Уайлдер
Поединок с Ортисом стал для Уайлдера вторым по новому соглашению со стриминговой платформой DAZN. Согласно контракту, Уайлдер получит $100 млн за три поединка.
40-летний Ортис потерпел второе поражение в карьере при 31 победе (26 нокаутом). Он во второй раз боксировал за титул чемпиона мира. После первого боя с Уайлдером кубинец победил румына Рэзвана Кожану нокаутом во втором раунде, американца Трэвиса Хауфманна нокаутом в десятом раунде и немца Кристиана Хофманна решением судей.
В следующем бою Уайлдер встретится с британцем Тайсоном Фьюри, поединок запланирован на 22 февраля 2020 года. Титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по другим престижным версиям владеет мексиканец Энди Руис (Всемирная боксерская ассоциация, Международная боксерская федерация, Всемирная боксерская организация).