Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC, победив Ортиса во второй раз

Источник: AP 2019

Соперники встретились во второй раз. В первом поединке, прошедшем в марте 2018 года в Нью-Йорке, победу одержал Уайлдер техническим нокаутом в десятом раунде.

Американец в десятый раз защитил титул чемпиона мира, которым владеет с 2015 года. 34-летний Уайлдер по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 42 победы (41 нокаутом) и одна ничья. В декабре 2018 года он провел бой с британцем Тайсоном Фьюри, который завершился вничью, а в мае этого года выиграл у соотечественника Доминика Бризила нокаутом в первом раунде.

Поединок с Ортисом стал для Уайлдера вторым по новому соглашению со стриминговой платформой DAZN. Согласно контракту, Уайлдер получит $100 млн за три поединка.

40-летний Ортис потерпел второе поражение в карьере при 31 победе (26 нокаутом). Он во второй раз боксировал за титул чемпиона мира. После первого боя с Уайлдером кубинец победил румына Рэзвана Кожану нокаутом во втором раунде, американца Трэвиса Хауфманна нокаутом в десятом раунде и немца Кристиана Хофманна решением судей.