Обидчик казахстанского боксера проиграл техническим нокаутом и потерял титул чемпиона мира

В поединке, который прошел в Индио (штат Калифорния, США), он встречался с с Рене Алварадо из Никарагуа.
В третьем раунде Канчио получил серьезное рассечение. Он отбоксировал с ним до конца седьмого раунда, после чего судья остановил бой, зафиксировав победу Альварадо техническим нокаутом. Для Канчио это была вторая защита титула.
Напомним, что весной прошлого года Канчио нанес первое поражение на профи-ринге казахстанцу Айдару Шарибаеву в бою за титул WBA Intercontinental. Тогда Шарибаев дважды побывал в нокдауне, а в десятом раунде его угол выбросил полотенце.