Обидчик казахстанского боксера проиграл техническим нокаутом и потерял титул чемпиона мира

В поединке, который прошел в Индио (штат Калифорния, США), он встречался с с Рене Алварадо из Никарагуа.

В третьем раунде Канчио получил серьезное рассечение. Он отбоксировал с ним до конца седьмого раунда, после чего судья остановил бой, зафиксировав победу Альварадо техническим нокаутом. Для Канчио это была вторая защита титула.