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10:41 (мск), источник: Vesti.kz

Обидчик казахстанского боксера проиграл техническим нокаутом и потерял титул чемпиона мира

Американец Эндрю Канчио потерпел поражение нокаутом и потерял свой титул «обычного» чемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе, передает корреспондент Vesti.kz.

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В поединке, который прошел в Индио (штат Калифорния, США), он встречался с с Рене Алварадо из Никарагуа.

В третьем раунде Канчио получил серьезное рассечение. Он отбоксировал с ним до конца седьмого раунда, после чего судья остановил бой, зафиксировав победу Альварадо техническим нокаутом. Для Канчио это была вторая защита титула.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что весной прошлого года Канчио нанес первое поражение на профи-ринге казахстанцу Айдару Шарибаеву в бою за титул WBA Intercontinental. Тогда Шарибаев дважды побывал в нокдауне, а в десятом раунде его угол выбросил полотенце.

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