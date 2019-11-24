Школьник победил нокаутом в андеркарте Уайлдера

Бой полусреднего веса прошел в андеркарте вечера бокса на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и был рассчитан на четыре раунда, но завершился во втором. При этом остановка рефери вызвала недовольство у 25-летнего Бэйли и болельщиков на арене.

«Я чувствовал, что Бэйли потрясен, а рефери защитил его. Я не могу отвечатьза судейство, но рад дебютировать в Вегасе с нокаута», — сказал Мельницки в интервью Boxingscene.com.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/K4_TT8efncs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для Мельницки эта победа стала третьей досрочной в трех боях. В профи он дебютировал в июле этого года. Боксер пока не окончил школу — он учится в родном Нью-Джерси.

Как отмечает Boxingscene.com, в штате Невада запрещается выступать в профи-боксе раньше 18 лет, но Атлетическая комиссия (NSAC) сделала для Мельницки исключение. Его отец, Вито Мельницки-старший, работает гендиректором компании GH3 Promotions, а также тренирует своего сына и представляет его интересы в качестве менеджера.

Отметим, что в главном событии вечера бокса в Лас-Вегасе чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42−0−1, 41 КО) из США в седьмом раунде нокаутировал кубинца Луиса Ортиса (31−2, 26 КО).