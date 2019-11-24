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12:33 (мск), источник: Vesti.kz

Школьник победил нокаутом в андеркарте Уайлдера

17-летний американец Вито Мельницки-младший (3−0, 3 КО) победил техническим нокаутом соотечественника Марклина Бэйли (6−6, 4 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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Бой полусреднего веса прошел в андеркарте вечера бокса на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и был рассчитан на четыре раунда, но завершился во втором. При этом остановка рефери вызвала недовольство у 25-летнего Бэйли и болельщиков на арене.

«Я чувствовал, что Бэйли потрясен, а рефери защитил его. Я не могу отвечатьза судейство, но рад дебютировать в Вегасе с нокаута», — сказал Мельницки в интервью Boxingscene.com.

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Для Мельницки эта победа стала третьей досрочной в трех боях. В профи он дебютировал в июле этого года. Боксер пока не окончил школу — он учится в родном Нью-Джерси.

Как отмечает Boxingscene.com, в штате Невада запрещается выступать в профи-боксе раньше 18 лет, но Атлетическая комиссия (NSAC) сделала для Мельницки исключение. Его отец, Вито Мельницки-старший, работает гендиректором компании GH3 Promotions, а также тренирует своего сына и представляет его интересы в качестве менеджера.

Отметим, что в главном событии вечера бокса в Лас-Вегасе чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42−0−1, 41 КО) из США в седьмом раунде нокаутировал кубинца Луиса Ортиса (31−2, 26 КО).

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Уайлдер свел вничью бой с Фьюри
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