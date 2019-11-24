Школьник победил нокаутом в андеркарте Уайлдера
17-летний американец Вито
17-летний американец Вито
Бой полусреднего веса прошел в андеркарте вечера бокса на арене MGM Grand в
«Я чувствовал, что Бэйли потрясен, а рефери защитил его. Я не могу отвечатьза судейство, но рад дебютировать в Вегасе с нокаута», — сказал Мельницки в интервью Boxingscene.com.
Для Мельницки эта победа стала третьей досрочной в трех боях. В профи он дебютировал в июле этого года. Боксер пока не окончил школу — он учится в родном
Как отмечает Boxingscene.com, в штате Невада запрещается выступать в
Отметим, что в главном событии вечера бокса в