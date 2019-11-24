С одного удара: как Уайлдер нокаутировал Ортиса
Американский боксер Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса в реванше, в десятый раз защитив пояс WBC. В следующем поединке непобежденный чемпион планирует встретиться с Тайсоном Фьюри.
Американский боксер Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса в реванше, в десятый раз защитив пояс WBC. В следующем поединке непобежденный чемпион планирует встретиться с Тайсоном Фьюри.
В ночь с 23 на 24 ноября по московскому времени в
С тех пор ему удалось успешно отстоять титул девять раз, а бой с Ортисом стал юбилейным — теперь у Уайлдера десять защит в карьере.
Поединок в целом проходил без видимого преимущества американца, не говоря уже о том, чтобы перерасти в односторонний. Основные события развернулись в седьмом раунде: Ортис провел редкую, но опасную атаку за десять секунд до конца трехминутки, однако сам под занавес раунда пропустил удар с правой от Уайлдера. Кубинца пошатнуло, после чего он упал на канвас. Несмотря на это, Ортис сумел подняться до того момента, как рефери отсчитал десять секунд. Однако, посмотрев в глаза боксеру, судья Кенни Бэйлесс принял решение остановить бой, зафиксировав победу Уайлдера техническим нокаутом.
Обиднее поражение для кубинца обернулось тем, что по итогам шестого раунда он вел на карточках у судей по очкам — 58:56. Это подтверждает и статистика: за семь раундов Уайлдер нанес 184 удара, 37 из которых достигли цели (18,5%). У Ортиса практически такие же показатели — 179 (35) при точности 19,6%. Американец доминировал в работе джебом — 130−77, однако кубинец практически в два раза перебил соперника силовыми выбросами — 102−54.
«Я был уверен в своих навыках и знал, что мне нужно было делать. Мы знали, что Ортис — очень опасный и умный боец, с ним не хочет драться ни один тяжеловес в мире. Но в этом был наш план. Мы намеренно отдали ему инициативу, я выжидал, когда он устанет», — сказал Уайлдер после боя.
Бронзовый бомбардировщик добил свой рекорд до отметки 42−0−1. Примечательно, что 41 раз американец побеждал нокаутом, а свою единственную ничью провел во встрече с Тайсоном Фьюри. Уайлдер
Что касается 40-летнего Ортиса, то для него это поражение стало вторым в карьере, причем первое он потерпел тоже от Уайлдера — в марте прошлого года американец отправил его в нокаут.
«Я же говорил, что моим соперникам нужно быть готовым к 12 идеальным раундам. Мне нужны были лишь две идеальные секунды. Бам — и спокойной ночи. Еще раз доказал это», — объяснил Уайлдер.
К слову, то же самое произошло с кубинцем и в первом очном поединке против Деонтея. Тогда он провел семь очень конкурентных раундов и в один момент даже был близок к досрочной победе, но Уайлдеру удалось выстоять. Постепенно Ортис стал уставать, американец это прочувствовал и оформил нокдаун, а потом оформил еще одну серию тяжелых ударов — встречу претендент продолжать уже не мог. С тех пор Ортис одержал три победы, заслужив реванш, но это поражение, судя по всему, ставит точку в его противостоянии с чемпионом.
Будущее 34-летнего Уайлдера кардинальным образом не поменялось
«Далее, конечно, у нас есть амбиции на
В дальнейшем же Деонтей хочет встретиться с победителем реванша Энтони Джошуа — Энди Руис за звание абсолютного чемпиона мира.
«Если Руис победит, это будет здорово для бокса. После его победы мы наконец организуем объединительный бой в нашем дивизионе. Джошуа уже заявил, что его не интересует бой со мной. Между тем, вся суть в том, чтобы объединить титулы. В супертяжелом весе должен быть только один чемпион, а не несколько», — приводит слова Уайлдера Boxingnews24.
Бой Джошуа — Руис состоится 7 декабря, а вот Фьюри пока соперника не получил. Сценарий, описанный Уайлдером, видится наиболее вероятным.
Георгий Токарев