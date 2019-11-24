С одного удара: как Уайлдер нокаутировал Ортиса

Источник: AP 2019

В ночь с 23 на 24 ноября по московскому времени в Лас-Вегасе прошел очередной вечер профессионального бокса, хедлайнерами которого стали американец Деонтей Уайлдер и кубинец Луис Ортис, сразившиеся в главном бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Поединок стал для Уайлдера уже десятой добровольной защитой пояса, которым он владеет с 2015 года, когда победил Бермейна Стиверна.

С тех пор ему удалось успешно отстоять титул девять раз, а бой с Ортисом стал юбилейным — теперь у Уайлдера десять защит в карьере.

Поединок в целом проходил без видимого преимущества американца, не говоря уже о том, чтобы перерасти в односторонний. Основные события развернулись в седьмом раунде: Ортис провел редкую, но опасную атаку за десять секунд до конца трехминутки, однако сам под занавес раунда пропустил удар с правой от Уайлдера. Кубинца пошатнуло, после чего он упал на канвас. Несмотря на это, Ортис сумел подняться до того момента, как рефери отсчитал десять секунд. Однако, посмотрев в глаза боксеру, судья Кенни Бэйлесс принял решение остановить бой, зафиксировав победу Уайлдера техническим нокаутом.

Обиднее поражение для кубинца обернулось тем, что по итогам шестого раунда он вел на карточках у судей по очкам — 58:56. Это подтверждает и статистика: за семь раундов Уайлдер нанес 184 удара, 37 из которых достигли цели (18,5%). У Ортиса практически такие же показатели — 179 (35) при точности 19,6%. Американец доминировал в работе джебом — 130−77, однако кубинец практически в два раза перебил соперника силовыми выбросами — 102−54.

«Я был уверен в своих навыках и знал, что мне нужно было делать. Мы знали, что Ортис — очень опасный и умный боец, с ним не хочет драться ни один тяжеловес в мире. Но в этом был наш план. Мы намеренно отдали ему инициативу, я выжидал, когда он устанет», — сказал Уайлдер после боя.

Бронзовый бомбардировщик добил свой рекорд до отметки 42−0−1. Примечательно, что 41 раз американец побеждал нокаутом, а свою единственную ничью провел во встрече с Тайсоном Фьюри. Уайлдер по-прежнему остается непобежденным.



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Что касается 40-летнего Ортиса, то для него это поражение стало вторым в карьере, причем первое он потерпел тоже от Уайлдера — в марте прошлого года американец отправил его в нокаут.

Так или иначе, но кубинца эксперты называли едва ли не самым опасным соперником для американца, а его решение принять реванш с Ортисом и вовсе показалось опрометчивым, поскольку среди прочих вариантов были соперники и полегче. Но стратегия команды чемпиона сработала.

«Я же говорил, что моим соперникам нужно быть готовым к 12 идеальным раундам. Мне нужны были лишь две идеальные секунды. Бам — и спокойной ночи. Еще раз доказал это», — объяснил Уайлдер.

К слову, то же самое произошло с кубинцем и в первом очном поединке против Деонтея. Тогда он провел семь очень конкурентных раундов и в один момент даже был близок к досрочной победе, но Уайлдеру удалось выстоять. Постепенно Ортис стал уставать, американец это прочувствовал и оформил нокдаун, а потом оформил еще одну серию тяжелых ударов — встречу претендент продолжать уже не мог. С тех пор Ортис одержал три победы, заслужив реванш, но это поражение, судя по всему, ставит точку в его противостоянии с чемпионом.

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Будущее 34-летнего Уайлдера кардинальным образом не поменялось из-за этой победы. В ближайшее время и он, и весь боксерский мир рассчитывает увидеть его реванш с Тайсоном Фьюри. По словам американца, разговоры о поединке уже ведутся.

«Далее, конечно, у нас есть амбиции на матч-реванш с Фьюри. Есть вероятность, что бой пройдет уже в феврале, там есть окно. Посмотрим, что произойдет», — заявил он.

В дальнейшем же Деонтей хочет встретиться с победителем реванша Энтони Джошуа — Энди Руис за звание абсолютного чемпиона мира.

«Если Руис победит, это будет здорово для бокса. После его победы мы наконец организуем объединительный бой в нашем дивизионе. Джошуа уже заявил, что его не интересует бой со мной. Между тем, вся суть в том, чтобы объединить титулы. В супертяжелом весе должен быть только один чемпион, а не несколько», — приводит слова Уайлдера Boxingnews24.

Бой Джошуа — Руис состоится 7 декабря, а вот Фьюри пока соперника не получил. Сценарий, описанный Уайлдером, видится наиболее вероятным.

Георгий Токарев



Деонтей Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC Ruptly Tv