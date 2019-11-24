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13:30 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира выбросил 1562 удара и нанес первое поражение сыну известного тренера

Китаец Сю Чхань (18−2, 3 КО) победил американца Мэнни Роблеса-младшего (18−1, 8 КО) и защитил титул «регулярного» чемпиона мира в полулегком весе по версии WBA, передает корреспондент Vesti.kz.

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Бой на арене Fantasy Springs Casino в Индио (штат Калифорния, США) продлился 12 раундов, по итогам которых судьи вынесли единогласное решение — 120−108, 119−109 и 118−110. Чемпион во второй раз защитил титул, которым владеет с января этого года.

Для 25-летнего Чханя эта победа стала 18-й в карьере, а 25-летний Роблес потерпел первое поражение в карьере. В прошедшем бою китаец выбросил 1562 удара (в среднем 130 ударов за раунд и 1,3 — в секунду), что стало шестым результатом в истории CompuBox.

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Отметим, что Роблес-младший из боксерской семьи, в которой стал третьим поколением с именем Мэнни (полное — Мануэль). Его отец, как и дед, скончавшийся в 2007 году, работает тренером. Самый известный боксер Мэнни Роблеса-среднего — чемпион WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис (33−1, 22 КО).

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Поветкин победил Хьюи Фьюри в чемпионском бою
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