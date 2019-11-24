Чемпион мира выбросил 1562 удара и нанес первое поражение сыну известного тренера
Китаец Сю Чхань (18−2, 3 КО) победил американца Мэнни
Китаец Сю Чхань (18−2, 3 КО) победил американца Мэнни
Бой на арене Fantasy Springs Casino в Индио (штат Калифорния, США) продлился 12 раундов, по итогам которых судьи вынесли единогласное решение — 120−108, 119−109 и 118−110. Чемпион во второй раз защитил титул, которым владеет с января этого года.
Для 25-летнего Чханя эта победа стала 18-й в карьере, а 25-летний Роблес потерпел первое поражение в карьере. В прошедшем бою китаец выбросил 1562 удара (в среднем 130 ударов за раунд и 1,3 — в секунду), что стало шестым результатом в истории CompuBox.
Отметим, что