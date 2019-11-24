Чемпион мира выбросил 1562 удара и нанес первое поражение сыну известного тренера

Бой на арене Fantasy Springs Casino в Индио (штат Калифорния, США) продлился 12 раундов, по итогам которых судьи вынесли единогласное решение — 120−108, 119−109 и 118−110. Чемпион во второй раз защитил титул, которым владеет с января этого года.

Для 25-летнего Чханя эта победа стала 18-й в карьере, а 25-летний Роблес потерпел первое поражение в карьере. В прошедшем бою китаец выбросил 1562 удара (в среднем 130 ударов за раунд и 1,3 — в секунду), что стало шестым результатом в истории CompuBox.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LsNFvDk2p7Q" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что Роблес-младший из боксерской семьи, в которой стал третьим поколением с именем Мэнни (полное — Мануэль). Его отец, как и дед, скончавшийся в 2007 году, работает тренером. Самый известный боксер Мэнни Роблеса-среднего — чемпион WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис (33−1, 22 КО).