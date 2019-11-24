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15:33 (мск), источник: Vesti.kz

Еще один мексиканец победил в ноябре в Лас-Вегасе и догнал «Канело»

Мексиканец Лео Санта Крус (37−1−1, 19 КО) победил соотечественника Мигеля Флореса (24−3, 12 КО) в бою за вакантный титул чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBA (Super), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

По итогам 12 раундов на арене MGM Grand в Лас-Вегасе вынесено единогласное решение: один судья поставил 115−112, а двое других — 117−112.

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С одного удара: как Уайлдер нокаутировал Ортиса

В главном же событии этого вечера американец Деонтей Уайлдер (42−0−1, 41 КО) в седьмом раунде нокаутировал кубинца Луиса Ортиса (31−2, 26 КО) и защитил титул WBC в супертяжелом весе.

Для 31-летнего Круза эта победа стала 37-й в карьере, а 27-летний Флорес, также имеющий паспорт США, потерпел третье поражение. До второго полулегкого веса Круз владел титулами в легчайшем (IBF), втором легчайшем (WBC) и полулегком (WBA) весе, а впервые чемпионом мира стал в 2012 году.

Таким образом, Круз — второй боксер из Мексики, покоривший четвертую категорию в этом месяце. Первым стал Сауль «Канело» Альварес (53−2−1, 36 КО), который 2 ноября также на арене MGM Grand нокаутировал россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО) и отобрал у него титул WBO в полутяжелом весе.

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