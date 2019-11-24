Еще один мексиканец победил в ноябре в Лас-Вегасе и догнал «Канело»

По итогам 12 раундов на арене MGM Grand в Лас-Вегасе вынесено единогласное решение: один судья поставил 115−112, а двое других — 117−112.
В главном же событии этого вечера американец Деонтей Уайлдер (42−0−1, 41 КО) в седьмом раунде нокаутировал кубинца Луиса Ортиса (31−2, 26 КО) и защитил титул WBC в супертяжелом весе.
Для 31-летнего Круза эта победа стала 37-й в карьере, а 27-летний Флорес, также имеющий паспорт США, потерпел третье поражение. До второго полулегкого веса Круз владел титулами в легчайшем (IBF), втором легчайшем (WBC) и полулегком (WBA) весе, а впервые чемпионом мира стал в 2012 году.
Таким образом, Круз — второй боксер из Мексики, покоривший четвертую категорию в этом месяце. Первым стал Сауль «Канело» Альварес (53−2−1, 36 КО), который 2 ноября также на арене MGM Grand нокаутировал россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО) и отобрал у него титул WBO в полутяжелом весе.