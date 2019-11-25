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12:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Мейвезер планирует провести поединки с бойцом UFC и Пакьяо в 2020 году

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер планирует провести в 2020 году два поединка.

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По сведениям источников, в планах американца один бой по правилам бокса, а также кроссовер с бойцом UFC, сообщает TMZ.

Вероятнее всего, классический боксёрский поединок он проведёт с чемпионом мира по версии WBA Super в среднем весе Мэнни Пакьяо. Соперники встречались в 2015 году, и Флойд победил решением судей.

Что касается схватки с бойцом UFC, то конкретные имена пока не назывались, но подчёркивается, что Флойд отдал бы предпочтение встрече со спортсменом, обладающим хорошими навыками бокса. Контракты ещё не подписаны, и предварительные обсуждения очень зыбкие. Вместе с тем есть и ориентировочные даты возвращения Флойда. Первый бой он может провести в мае 2020 года, а второй — уже в сентябре.

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