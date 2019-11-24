Стала известна статистика ударов в реванше Уайлдер — Ортис за титул WBC

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Поединок стал главным событием вечера бокса на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и завершился в седьмом раунде победой Уайлдера.

У соперников оказалось почти равное количество ударов: Уайлдер выбросил 184 удара (34 точные), а Ортис — 179 (35). Американец превзошел соперника в джебах — 17 точных из 130 против семи из 77, но кубинец нанес больше силовых ударов — 28 точных из 102 против 17 из 54.

На момент остановки Уайлдер проигрывал на карточках всех судей. После боя он сделал заявление о будущем, а Ортис нашел объяснение своему поражению.