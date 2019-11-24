Бой за титул чемпиона мира завершился неожиданным результатом

По итогам 12 раундов боя на арене MGM Grand в Лас-Вегасе судьи раздельным решением выставили ничью — 115−113, 112−116, 114−114. В десятом раунде претенденту удалось потрясти чемпиона, но тот выдержал натиск. И для 22-летнего Фигероа, и для 27-летнего Сехоа эта ничья стала первой в карьере.
Для Фигероа прошедший бой стал третьим в статусе чемпиона мира, которым он стал в апреле. До октября он владел «временным» титулом, а затем был повышен до «регулярного».
Отметим, что в главном событии вечера бокса в Лас-Вегасе чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42−0−1, 41 КО) из США в седьмом раунде нокаутировал кубинца Луиса Ортиса (31−2, 26 КО).
В андеркарте боя Уайлдер — Ортис победы одержали 17-летний американский проспект Вито Мельницки-младший и мексиканец Лео Санта Крус, который стал чемпионом мира в четвертом весе, а младший брат Деонтея проиграл тяжелым нокаутом.