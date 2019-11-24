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19:16 (мск), источник: Vesti.kz

Бой за титул чемпиона мира завершился неожиданным результатом

«Регулярный» чемпион мира по версии WBA во втором легчайшем весе американец Брэндон Фигероа (20−0−1, 15 КО) не смог победить претендента из Мексики Хулио Сеха (32−4−1, 28 KO), но защитил титул, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

По итогам 12 раундов боя на арене MGM Grand в Лас-Вегасе судьи раздельным решением выставили ничью — 115−113, 112−116, 114−114. В десятом раунде претенденту удалось потрясти чемпиона, но тот выдержал натиск. И для 22-летнего Фигероа, и для 27-летнего Сехоа эта ничья стала первой в карьере.

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Для Фигероа прошедший бой стал третьим в статусе чемпиона мира, которым он стал в апреле. До октября он владел «временным» титулом, а затем был повышен до «регулярного».

Отметим, что в главном событии вечера бокса в Лас-Вегасе чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42−0−1, 41 КО) из США в седьмом раунде нокаутировал кубинца Луиса Ортиса (31−2, 26 КО).

В андеркарте боя Уайлдер — Ортис победы одержали 17-летний американский проспект Вито Мельницки-младший и мексиканец Лео Санта Крус, который стал чемпионом мира в четвертом весе, а младший брат Деонтея проиграл тяжелым нокаутом.

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Уайлдер свел вничью бой с Фьюри
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