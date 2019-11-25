Фанат из Аргентины назвал первенца в честь Геннадия Головкина

Об этом в своем твиттере рассказал двоюродный брат отца младенца, прикрепив фото свидетельства о рождении. Полное имя ребенка — Геннадий Микеас Асеведо, он появился на свет 20 сентября 2017 года.
«Здравствуй, дорогой GGG, я пишу, чтобы сказать тебе о том, что мой кузен Густаво Асеведо назвал своего первенца в твою честь. Он твой фанат, смотрит все твои бои. Я бы хотел, чтобы ты ему написал», — говорится в обращении к Головкину.
Отметим, что это не первый случай. В 2018 году мексиканская пара пришла на финальную пресс-конференцию Головкина, которая прошла в Лос-Анджелесе, и попросила GGG сфотографироваться с их сыном Геннадием.