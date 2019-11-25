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12:03 (мск), источник: Vesti.kz

Фанат из Аргентины назвал первенца в честь Геннадия Головкина

Поклонник бокса из Аргентины назвал своего первенца в честь казахстанского боксера Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО), чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Об этом в своем твиттере рассказал двоюродный брат отца младенца, прикрепив фото свидетельства о рождении. Полное имя ребенка — Геннадий Микеас Асеведо, он появился на свет 20 сентября 2017 года.

«Здравствуй, дорогой GGG, я пишу, чтобы сказать тебе о том, что мой кузен Густаво Асеведо назвал своего первенца в твою честь. Он твой фанат, смотрит все твои бои. Я бы хотел, чтобы ты ему написал», — говорится в обращении к Головкину.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что это не первый случай. В 2018 году мексиканская пара пришла на финальную пресс-конференцию Головкина, которая прошла в Лос-Анджелесе, и попросила GGG сфотографироваться с их сыном Геннадием.

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