Фанат из Аргентины назвал первенца в честь Геннадия Головкина

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Об этом в своем твиттере рассказал двоюродный брат отца младенца, прикрепив фото свидетельства о рождении. Полное имя ребенка — Геннадий Микеас Асеведо, он появился на свет 20 сентября 2017 года.

«Здравствуй, дорогой GGG, я пишу, чтобы сказать тебе о том, что мой кузен Густаво Асеведо назвал своего первенца в твою честь. Он твой фанат, смотрит все твои бои. Я бы хотел, чтобы ты ему написал», — говорится в обращении к Головкину.