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12:09 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин стал новичком «Манчестер Юнайтед»

Казахстанский боксер Геннадий Головкин, являющийся чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, стал новичком английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Именной свитер с номером один Головкину вручили в официальном фан-клубе «МЮ» в Лос-Анджелесе, куда GGG был приглашен в качестве почетного гостя на просмотр матча АПЛ.

«Много веселья и футбола — я прекрасно провел время, наблюдая за игрой “Манчестер Юнайтед” вместе с Гари Бейли (прим. — экс-вратарь клуба)», — написал Головкин в своем твиттере, прикрепив фото с мероприятия.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам же матч завершился со счетом 3:3. При этом к 72-й минуте «Юнайтед» уступал 0:2, но затем за семь минут сделал счет 3:2, однако удержать победу не смог.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведет 28 ноября в Нур-Султане против «Астаны» в рамках группового раунда Лиги Европы.

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