Головкин стал новичком «Манчестер Юнайтед»
Казахстанский боксер Геннадий Головкин, являющийся чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, стал новичком английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин, являющийся чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, стал новичком английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Именной свитер с номером один Головкину вручили в официальном
«Много веселья и футбола — я прекрасно провел время, наблюдая за игрой “Манчестер Юнайтед” вместе с Гари Бейли (прим. —
Сам же матч завершился со счетом 3:3. При этом к 72-й минуте «Юнайтед» уступал 0:2, но затем за семь минут сделал счет 3:2, однако удержать победу не смог.
Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведет 28 ноября в