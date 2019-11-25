Президент WBO потребовал извинений от Ковалева за слова о бое с «Канело»

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Их бой состоялся 2 ноября в Лас-Вегасе и завершился победой Альвареса нокаутом в 11-м раунде. После поражения Ковалев признался в том, что у него не было шансов в бою с «Канело» и что он дрался ради денег.

«Мы очень разочарованы в Сергее Ковалеве, который должен объясниться перед боксерскими фанатами, принести извинения миру бокса и, наконец, признать, что был побежден великолепным чемпионом в лице Сауля Альвареса», — написал Валькарсель в своем Twitter.

Сам Альварес также остался недоволен словами Ковалева. По его словам, россиянин не умеет проигрывать и его проблемы с весом не являются оправданием.

Со своей стороны Ковалев объяснил свои слова и принес извинения «настоящим фанатам».