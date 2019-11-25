Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Лечче
Кальяри
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
22:45
СПАЛ
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Эдмонтон Ойлерз
Б
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Каролина Харрикейнз
02
Хоккей. НХЛ
01:00
Флорида Пантерз
Баффало Сэйбрз
25
Все события
Фоторепортажи
22Поклон Петрова, промах Игнатьева и тульские красавицы. «Краснодар» в погоне за «Локо»
16Доротея Вирер — самая красивая биатлонистка мира
12:13 (мск), источник: Vesti.kz

Президент WBO потребовал извинений от Ковалева за слова о бое с «Канело»

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Пако Валькарсель раскритиковал высказывания бывшего чемпиона организации в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 KO) о его поединке с мексиканцем Саулем «Кенело» Альваресом (53−1−2, 36 KO).

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Их бой состоялся 2 ноября в Лас-Вегасе и завершился победой Альвареса нокаутом в 11-м раунде. После поражения Ковалев признался в том, что у него не было шансов в бою с «Канело» и что он дрался ради денег.

«Мы очень разочарованы в Сергее Ковалеве, который должен объясниться перед боксерскими фанатами, принести извинения миру бокса и, наконец, признать, что был побежден великолепным чемпионом в лице Сауля Альвареса», — написал Валькарсель в своем Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Альварес также остался недоволен словами Ковалева. По его словам, россиянин не умеет проигрывать и его проблемы с весом не являются оправданием.

Со своей стороны Ковалев объяснил свои слова и принес извинения «настоящим фанатам».


Сергей Ковалев не смог защитить чемпионский титул WBO
Радио Свобода
Читайте также
Три очка хоккеиста сборной Казахстана помогли клубу выиграть в чемпионате Словакии
Армейцы прицепились к «Локомотиву»: обзор матчей тура в РПЛ
«Могут закрыть сектор»: фанаты «Спартака» унизили Дзюбу
Круче Овечкина. Свечников штурмует НХЛ, а ему всего 19 лет
Семин: Игроки провели уже по 28 матчей, но мы готовы к «Байеру»
Самая красивая каратистка России (фото)
Навка: Медведева миновала этап взросления, а Загитова еще нет
Сколько миллионов стоит уход Ковальчука из «Лос-Анджелеса»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь