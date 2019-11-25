Обязательный соперник Головкина разобрал технику GGG и придумал способ избежать его сильнейшего удара

«Тренер продолжает объяснять мне, что Головкин — боксер того уровня, с которым я еще никогда не боксировал. В первую очередь он обращает внимание на его работу ног и прямой удар левой. Он предупредил меня, что у Головкина этот удар очень сильный, поэтому он пришел к мысли, чтобы я поработал в спаррингах с Влодарчиком. У него также отличный и очень тяжелый прямой левый. Таким образом я смогу прочувствовать силу и в то же время выработать привычку избегать такого удара», — сказал поляк.