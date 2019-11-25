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13:09 (мск), источник: Vesti.kz

Обязательный соперник Головкина разобрал технику GGG и придумал способ избежать его сильнейшего удара

Польский боксер Камил Шеремета (21−0, 5 КО) определился с тренировками к бою с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В декабре Шеремета вместе со своим тренером Федором Ляпиным отправится в испанский город Бенидорм, который станет местом их тренировочного лагеря.

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По информации RingPolska, спарринг-партнером Шереметы станет его соотечественник, бывший чемпион мира IBF и WBC в первом тяжелом весе Кшиштоф Влодарчик.

«Тренер продолжает объяснять мне, что Головкин — боксер того уровня, с которым я еще никогда не боксировал. В первую очередь он обращает внимание на его работу ног и прямой удар левой. Он предупредил меня, что у Головкина этот удар очень сильный, поэтому он пришел к мысли, чтобы я поработал в спаррингах с Влодарчиком. У него также отличный и очень тяжелый прямой левый. Таким образом я смогу прочувствовать силу и в то же время выработать привычку избегать такого удара», — сказал поляк.

Бой между Головкиным и Шереметой санкционировала Международная федерация бокса (IBF). Ожидается, что он состоится в феврале-марте следующего года в Чикаго (США), где проживает большая польская диаспора.

Свои последние бои Головкин и Шеремета провели 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Поляк в андеркарте нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса (27−5, 14 КО), а казахстанец в главном событии вечера решением победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) и завоевал два титула.

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