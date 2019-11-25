Тяжелоатлет Кокляев получит лицензию боксера

Кокляев 29 ноября проведет поединок в Москве по правилам бокса с бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко. Ранее Федерация бокса России санкционировала бой, который пройдет в формате четырех раундов по три минуты.

Кокляев начинал спортивную карьеру в тяжелой атлетике, а позднее участвовал в соревнованиях стронгменов. Он является многократным чемпионом и обладателем Кубка России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг, мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике, мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу. Кокляев никогда не выступал в единоборствах.