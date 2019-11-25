Александр Емельяненко может провести несколько боев в профессиональном боксе
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко может провести несколько поединков в профессиональном боксе. Об этом он заявил на
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко может провести несколько поединков в профессиональном боксе. Об этом он заявил на
«В боксе чувствую себя комфортно. Я готов драться с любыми соперниками», — сказал Емельяненко.
Емельяненко 29 ноября в Москве проведет бой по правилам бокса против тяжелоатлета Михаила Кокляева.