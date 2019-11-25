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14:02 (мск), источник: ТАСС

Александр Емельяненко может провести несколько боев в профессиональном боксе

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко может провести несколько поединков в профессиональном боксе. Об этом он заявил на пресс-конференции.

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«В боксе чувствую себя комфортно. Я готов драться с любыми соперниками», — сказал Емельяненко.

Емельяненко 29 ноября в Москве проведет бой по правилам бокса против тяжелоатлета Михаила Кокляева.

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