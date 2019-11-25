Непобежденный казахстанец с тремя титулами начал переговоры с боксером из ТОП-10 рейтинга WBO

Африканец рассматривается в качестве соперника Ербосынулы по бою, запланированному на 21 декабря в Красноярске в андеркарте экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Дениса Лебедева (32−2, 23 КО). Сам россиянин в главном событии вечера встретится с южноафриканцем Табисо Мчуну (21−5, 13 КО).

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Большинство боев Сай провел на родине, лишь по разу посетив Великобритания и США. Сейчас он владеет региональным титулом WBO Africa в среднем весе и входит в ТОП-10 рейтинга. Сам Ербосынулы среди суперсредневесов располагается на восьмой строчке.

Отметим, что десятираундовый поединок пройдет в весовой категории казахстанца. Сейчас он проводит подготовку к поединку в Академии бокса AIBA в пригороде Алматы.