Непобежденный казахстанец с тремя титулами начал переговоры с боксером из ТОП-10 рейтинга WBO

Африканец рассматривается в качестве соперника Ербосынулы по бою, запланированному на 21 декабря в Красноярске в андеркарте экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Дениса Лебедева (32−2, 23 КО). Сам россиянин в главном событии вечера встретится с южноафриканцем Табисо Мчуну (21−5, 13 КО).
Большинство боев Сай провел на родине, лишь по разу посетив Великобритания и США. Сейчас он владеет региональным титулом WBO Africa в среднем весе и входит в ТОП-10 рейтинга. Сам Ербосынулы среди суперсредневесов располагается на восьмой строчке.
Отметим, что десятираундовый поединок пройдет в весовой категории казахстанца. Сейчас он проводит подготовку к поединку в Академии бокса AIBA в пригороде Алматы.
В активе 27-летнего Ербосынулы 12 побед (восемь нокаутом) в 12 боях. Он владеет титулами WBA Inter-Continental и WBO Global и региональным поясом WBC Asia, которые завоевал в декабре 2018 года, когда в Москве встал после нокдауна и нокаутировал бельгийца Илияса Ачерги (12−4−1, 6 КО).