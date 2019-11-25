Кокляев: Говоря пацанским жаргоном, бой с Емельяненко «фриковый»
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Василий
Бой Кокляева и Емельяненко по правилам бокса пройдет 29 ноября в Москве. Федерация бокса России санкционировала этот поединок и учредила призовой фонд. В понедельник бойцы провели процедуру face to face.
«Если говорить современным российским пацанским жаргонным, то наш бой “фриковый”. Если же говорить советским языком, то это поединок двух здоровых, крепких и мотивированных мужчин, — сказал Кокляев журналистам. — Считаю, что между нами здоровый трэшток. Это не макгрегоровщина, которая чернит в первую очередь спортсмена, когда ты себя никакими деньгами не отмоешь. У нас же здоровый советский юмор, стеб. Думаю, мы в очередной раз доказали, что мы не тупые».
Оба спортсмена всерьез рассматривают возможность провести второй поединок. «Если выиграю, то конечно дам реванш. И уже если бы я делал реванш, то уже по правилам ММА», — заметил Кокляев.
«Я уже дал согласие на реванш. Пусть готовится. По правилам ММА? Мне какая разница. Сейчас Михаил не успел бы подготовиться по смешанным единоборствам за такой короткий промежуток времени», — сказал в свою очередь Емельяненко. — Моя цель побить его, чтобы он не делал таких громких заявлений. Ведь он хочет выйти на ринг, чтобы побить меня. У него это не получится.
Емельяненко заявил, что не готов завершить карьеру в случае поражения от Кокляева. «Во-первых, я не проиграю.