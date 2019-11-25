«Не макгрегоровщина». Емельяненко и Кокляев встретились перед боем

Источник: РИА "Новости"

В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед в смешанных единоборствах при семи поражениях и одной ничьей. 40-летний Кокляев известен своими достижениями в сфере силового экстрима, бой с Емельяненко станет для него дебютом в боксе. Федерация бокса России поддержала эту инициативу, организаторов самого поединка выступает телеканал РЕН ТВ при поддержке главы промоутерской компании Fight Nights Global Камила Гаджиева.

«Массивный человек, но не боец»

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B4X1NQElr9h/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B4X1NQElr9h/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B4X1NQElr9h/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от РЕН ТВ | Телеканал (@rentvchannel)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-02T18:02:14+00:00">2 Ноя 2019 в 11:02 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В начале пресс-конференции Емельяненко ответил на вопрос, почему не выкладывает в социальные сети видео своих спаррингов. «Не хочу давать возможность сопернику изучать мою работу. За моей физической формой стоит большой тренировочный процесс. Я прихожу в спортивный зал и не устаю, могу работать до тех пор, пока тренер не выгонит», — сказал боец.

Он с усмешкой добавил, что оценил своего ближайшего соперника «по достоинству». «Михаил сплошь состоит из слабых сторон. Не увидел ничего такого, что могло бы смутить меня во время боя с ним. Тяжело ему будет в этом поединке. Он массивный человек, но не боец, а тяжелоатлет. Так что в нашем бою держи руки у головы», — обратился Емельяненко к самому Кокляеву.

Пауэрлифтер с улыбкой воспринял этот выпад соперника и рассказал, что многие давали ему подобный совет. Отдельно Кокляев выделил напутствие Абдулманапа Нурмагомедова — отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. По словам спортсмена, известный тренер посоветовал ему «стараться работать не по голове, а целиться по площадям».

Свою готовность к бою Кокляев оценил положительно. За время подготовки пауэрлифтер сбросил более 30 кг, на утро понедельника его вес составлял 134 кг против 115 у Емельяненко.

«Я начал свои изменения, подготовку с быта, старался соблюдать режим дня. С конца марта 2019 года мне было понятно, что наш бой должен состояться. Тогда я и начал готовиться, терпеть, потому что это непривычная для меня работа. Но у человека есть воля, которая важна, чтобы заставлять себя что-то делать. При этом с мотивацией у меня проблем не было: достаточно было вспомнить, с кем у меня бой, и все вопросы решались сами собой. К тому же рядом всегда были люди, которые меня поддерживали», — поделился Кокляев.



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Он отметил, что на начальном этапе подготовки наибольшее внимание уделял функциональной составляющей. Поединок Кокляева и Емельяненко рассчитан на четыре раунда по три минуты.

«Получилось сделать сердце сильнее, так что считаю, что мы все делали правильно и вовремя. А коронного удара у меня нет, планирую работать и прессинговать, пользоваться своей массой, которую хейтеры записали мне в минус. Я считаю, что это наоборот мое преимущество. Мне будет тяжело, но главное — дышать. Буду дышать — буду видеть, буду видеть — буду защищаться, буду защищаться — буду стараться и попасть тоже», — сказал Кокляев.

«Здоровый трешток»

Идея боя Кокляева и Емельяненко началась из-за их конфликта в Instagram, а в октябре между спортсменами произошла потасовка. Однако пресс-конференция и дуэль взглядов прошли в довольно дружелюбной атмосфере. Емельяненко даже подарил Кокляеву шоколадную конфету, за что получил благодарность от соперника.

«При подписании контракта Александр подарил мне протеиновый батончик. Я положил его в сейф для денег, а потом планирую заморозить, чтобы показать своим внукам, правнукам и рассказать, как этот бой изменил меня. Вот и подаренную сегодня конфету я хочу сохранить», — с улыбкой рассказал Кокляев.

О взаимных колких высказываниях между собой и Емельяненко пауэрлифтер высказался очень позитивно. «Считаю, что между нами здоровый трешток. Это не макгрегоровщина, которая чернит в первую очередь спортсмена, когда ты себя никакими деньгами не отмоешь. У нас же здоровый советский юмор, стеб. Думаю, мы в очередной раз доказали, что мы не тупые», — отметил Кокляев.

На вопрос, считает ли он предстоящий бой «фриковым», пауэрлифтер ответил двояко: «Если говорить современным российским пацанским жаргонным языком, то наш бой “фриковый”. Если же говорить советским языком, то это поединок двух здоровых, крепких и мотивированных мужчин».

Емельяненко на пресс-конференции был менее дипломатичным и все-таки поддел Кокляева фразой, что увидел в его глазах страх. На это пауэрлифтер ответил, что увидел в глазах соперника ошибку.

Не обошлось и без вопроса к Емельяненко о его старшем брате Федоре — одном из величайших бойцов в истории ММА. Емельяненко-младший не смог ответить, посмотрит ли Последний император его бой. Зато тему подхватил Камил Гаджиев.

«Наверное, надо пригласить Федора на бой. Его вообще стоит приглашать на все большие поединки, потому что он легендарный представитель индустрии. Но у Федора бой под новый год, поэтому шансов увидеть его живьем очень мало. Думаю, он глубоко в тренировочном процессе, его мало в информационном поле. Но допускаю, что бой он посмотрит, какими бы ни были его отношения с Александром», — сказал глава Fight Nights Global.

Так есть ли интрига?

В контексте столь необычного поединка каждый заинтересованный волен сам делать прогноз. К тому же расклад сил на сегодняшний день изменился относительно того, что было пару месяцев назад. Например, Гаджиев призвал не воспринимать Емельяненко безальтернативным победителем боя.

«Мне кажется, Саша к этому бою относится легкомысленно. Чего не скажешь о Мише, в которого я верю все больше. Теперь я считаю, что у Кокляева все-таки есть шансы, и они не маленькие. На этот вечер придут 11 тысяч человек, его трансляцию посмотрит вся страна. Это отличный способ блеснуть», — сказал один из организаторов боя.

Кокляев подчеркнул, что Емельяненко действительно будет «первой скрипкой» по ходу поединка, но его это не смущает. Пауэрлифтер даже заявил, что в случае победы готов дать оппоненту реванш по правилам ММА.

Емельяненко в своем предположении об исходе поединка был более прямолинеен. «Выкиньте из головы мысли, что я проиграю этот бой. Я его выиграю. Мотивация — это моя дисциплина. Я всю жизнь в боях, а Михаил только четыре месяца назад впервые зашел в ринг. Уверен, что я его побью, учился этому всю жизнь. Удар Михаила в одну тонну? Еще попасть надо. Я же не буду стоять на одном месте», — сказал боец.

Точно можно сказать, что при любом исходе поединка его участники заработают внушительные гонорары. Раскрывать их организаторы не стали, но Кокляев намекнул на сумму своего вознаграждения: «Чтобы заработать те деньги, которые я получу за бой, мне нужно было бы выиграть World’s Strongest Man и Arnold Classic (два крупнейших турнира по силовому экстриму — прим. ред.)».