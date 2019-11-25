WBA и WBC поддержали идею создать международный боксерский фонд

Источник: РИА "Новости"

Кремлев предложил создать фонд в июне на Международном боксерском форуме в Екатеринбурге. Отмечается, что организация будет сосредоточена не только на развитии AIBA и сотрудничестве между всеми боксерскими организациями, но и на социальных инвестициях, благотворительности, содействии развитию бокса в мире, юридической помощи боксерам и ветеранам бокса.

На внеочередном заседании исполнительного комитета AIBA 21 ноября в Лозанне прошло обсуждение проекта. Идею поддержали все ведущие боксерские организации — WBA, WBC, WBO, IBF.

Сообщается, что на заседании исполкома также был создан комитет по внесению поправок в устав AIBA. Комитет должен будет представлять отчеты о ходе работы в исполком AIBA каждые 15 дней.

Кроме того, на заседании обсуждались программы развития спорта путем создания континентальных академий, которые будут реализовывать программы развития спортсменов, тренеров и судей. Европейскую академию было предложено создать в Ассизи (Италия), также прозвучали предложения создать академии в Китае и Океании.