Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Авангард
Витязь
20
Хоккей. КХЛ
3-й период
СКА
Куньлунь
31
Хоккей. КХЛ
3-й период
Спартак
Нефтехимик
10
Футбол. Зарубежный
22:45
СПАЛ
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Лечче
Кальяри
22
Хоккей. НХЛ
26.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
26.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
26.11
Филадельфия Флайерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
26.11
Питтсбург Пингвинз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
26.11
Коламбус Блю Джэкетс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
26.11
Нэшвилл Предаторз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
26.11
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
26.11
Анахайм Дакс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
26.11
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
Все события
Фоторепортажи
26«Этот клуб должен жить». Манифест болельщиков «Ростова» в матче с «Динамо»
35Все стадионы Евро-2020
16:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

WBA и WBC поддержали идею создать международный боксерский фонд

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ведущие ассоциации профессионального бокса поддержали идею создания международного боксерского фонда, с которой ранее выступил генеральный секретарь Федерации бокса России и член исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Умар Кремлев, сообщает пресс-служба AIBA.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Кремлев предложил создать фонд в июне на Международном боксерском форуме в Екатеринбурге. Отмечается, что организация будет сосредоточена не только на развитии AIBA и сотрудничестве между всеми боксерскими организациями, но и на социальных инвестициях, благотворительности, содействии развитию бокса в мире, юридической помощи боксерам и ветеранам бокса.

На внеочередном заседании исполнительного комитета AIBA 21 ноября в Лозанне прошло обсуждение проекта. Идею поддержали все ведущие боксерские организации — WBA, WBC, WBO, IBF.

Сообщается, что на заседании исполкома также был создан комитет по внесению поправок в устав AIBA. Комитет должен будет представлять отчеты о ходе работы в исполком AIBA каждые 15 дней.

Кроме того, на заседании обсуждались программы развития спорта путем создания континентальных академий, которые будут реализовывать программы развития спортсменов, тренеров и судей. Европейскую академию было предложено создать в Ассизи (Италия), также прозвучали предложения создать академии в Китае и Океании.

Следующая внеочередная встреча исполкома AIBA пройдет в Китае 19 декабря.

 У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
Бывший нападающий 'Зенита'объяснил, почему болельщики оскорбляют Дзюбу
Европейский шанс для «Локомотива» и Миранчука
Испанские СМИ: «Севилья» по-прежнему интересуется форвардом ЦСКА
Татьяна Тарасова поддержала Ягудина в конфликте со зрителями
«Вашингтон» планирует провести матч чемпионата НХЛ в России
«Спартак» отказался переносить кубковое дерби с ЦСКА в «Лужники»
Российские фигуристы вернулись из Японии без коньков и костюмов
Главный тренер «Ювентуса» высказался о конфликте с Роналду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь